Come progettare l'arredo per la cameretta piccola? Scopriamo le novità 2021 Dielle

Soluzioni versatili per la cameretta

Arredare la cameretta non è cosa facile, sopratutto quando è piccola e i letti da ricavare sono due. Come progettarla? Quali soluzioni scegliere? Cerchiamo di capire come fare:

Cartesio, il sistema letto attrezzato

Uno dei modi più semplici per arredare con astuzia una cameretta piccola è quella di scegliere un letto attrezzato multifunzione , che offra il massimo comfort anche per due ragazzi, come il nuovo letto scorrevole Cartesio di Dielle.

Approfondiamo meglio questa cameretta salvaspazio , scoprendone nel dettaglio plus e caratteristiche:

Cartesio si presenta come un “classico” letto che nasconde però, tra il pavimento e la rete, un secondo letto estraibile, al quale si accede con semplici e rapidi spostamenti, grazie alla presenza di ruote frenabili. Entrambe le strutture sono confortevoli poiché dotate di reti a doghe e materassi della stessa misura. Da “chiuso” il letto presenta una lunghezza di 205/215 cm, una profondità tra 91/101 cm e un’altezza di cm 90,5;

Al secondo letto estraibile, Cartesio aggiunge anche due cassettoni con vani a giorno frontali, utili per il guardaroba, la biancheria notte, i libri e i giochi, al fine di avere tutto in perfetto ordine. In alternativa è possibile cambiare configurazione al letto, sostituendo i contenitori con un terzo materasso a scomparsa, oppure eliminare i vani portaoggetti inserendo cassettoni più capienti, o infine scegliere il secondo letto con contenitore interno, ottenendo così il massimo della personalizzazione in termini di necessità abitative;

Per completare la cameretta, Dielle abbina a Cartesio anche l’armadio Vip attrezzato con scrittoio Ghost a scomparsa, la mensola Trapezio, una divertente struttura sospesa munita di particolare pensile ruotato, che crea un particolare e creativo gioco di forme, e la Cabina XCab, un armadio d’angolo a profondità maggiorata.

Personalizzabili sono anche le finiture, da scegliere tra melamminici, anche effetto legno, e laccati, in tante varietà di colore.