Manutenzione straordinaria, cosa si intende?

Quali sono le differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria

Chiarimenti sull'iva al 10% su manutenzione straordinaria

A questi interventi si applica l ’IVA ridotta al 10% e non al 22%. Anche per l’acquisto dei materiali utili ad eseguire i lavori si applica l’aliquota Iva ridotta al 10% ma la fornitura deve essere nel contratto d’appalto , i materiali cioè, devono essere acquistati dalla ditta eseguente i lavori e non dal privato. La ditta acquista i beni ed emette la fattura con iva al 10%.

Il rifacimento del bagno è manutenzione straordinaria?

Con la Legge di Stabilità del 2018 sono state introdotte alcune modifiche alle norme già in vigore che riguardavano le opere di ristrutturazione, inerenti anche al rifacimento del bagno.

Se in un bagno vengono sostituiti:

rivestimenti,

massetto,

impianti esistenti,

sanitari,

si tratta di manutenzione straordinaria.

La detrazione è applicabile alle spese inerenti l’acquisto dei materiali necessari alla ristrutturazione del bagno, ai costi sostenuti per la progettazione, a ogni eventuale costo per altre prestazioni professionali connesse ai lavori come le spese sostenute per la richiesta delle certificazioni di conformità.

In questo caso le agevolazioni che si possono ottenere sono:

la detrazione del 50% dei costi sostenuti dall’IRPEF,

dei costi sostenuti dall’IRPEF, l’applicazione dell’IVA al 10%.

Si ha manutenzione ordinaria invece nel caso in cui la sostituzione di sanitari avviene a bagno esistente e non è collegata ottenimento del titolo abilitativo nè al cambio di destinazione d'uso dell'immobile.