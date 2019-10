Materassi Chiardiluna, è semplice dormire bene

L'innovativo Breeze di Chiardiluna Materassi

Chiardiluna Materassi è il marchio di proprietà della azienda Bacciflex, produttrice di materassi dal 1966, da sempre alla ricerca delle migliori tecnologie al servizio del sano dormire: materassi di qualità, che siano comodi e che permettano di mantenere una posizione corretta durante il sonno, garantendo il giusto sostegno a tutto il corpo. Oltre al massimo comfort, un'esigenza particolare è anche quella di garantire materassi in Memory altamente traspiranti, per dormire comodi in tutte le stagioni: è per questo motivo che Chiardiluna sfrutta la tecnologia Breeze. Breeze è una schiuma estremamente traspirante , che rende il materasso più fresco d'estate e più aerato d'inverno, favorendo un sonno asciutto e senza sudorazione: grazie alla sua cellulazione molto aperta, infatti, favorisce il continuo passaggio d'aria all'interno del materasso ed elimina facilmente l'umidità corporea. Con questa tecnologia è stato sviluppato Chiardiluna KS.

KS: il materasso in Memory che “respira”

KS è l'innovativo materasso in Memory Foam di Chiardiluna, caratterizzato da 3 strati di schiuma e da una traspirazione 50 volte superiore rispetto ai normali materassi in memory.



La prima lastra è in Breeze, una schiuma estremamente traspirante ed elastica, che grazie alla struttura microalveolata consente la circolazione costante dell'aria e dell'umidità, donando al tempo stesso un comfort ideale per il corpo e la colonna vertebrale. Cosa vuol dire estremamente traspirante? Che il passaggio del vapore acqueo (misurato con un macchinario specifico) attraverso Breeze è di 1900 mm al secondo, molto superiore ai 40 mm al secondo delle normali schiume Memory.



La seconda lastra è in Ultra HD Memory, una schiuma Memory dall'altissima densità (ben 85 kg/m3), che segue fedelmente le forme del corpo adattandosi ad ogni posizione che assumiamo durante il riposo, per sostenere in modo corretto la colonna vertebrale aiutando i muscoli del corpo a rilassarsi completamente, favorendo inoltre la micro circolazione sanguigna.



La terza lastra è in Ergocell Pure+, una schiuma elastica, resistente e a lunga durata, che esalta l'accoglienza progressiva delle prime 2 lastre.



Il tessuto di rivestimento, facilmente sfoderabile e lavabile, è in MicroTencel®, una micro fibra anallergica di origine 100% vegetale, derivante dal trattamento della cellulosa dell'albero di eucalipto: è resistente, traspirante ed in grado di assorbire efficacemente l'umidità corporea; ha inoltre un gradevole effetto Seta al tatto.



Con questi materiali KS offre il perfetto equilibrio fra comfort e traspirazione, perché il sostegno si modula proprio in risposta al calore ed alla pressione esercitata dalle diverse zone del corpo, senza alcun fastidioso affossamento e senza creare quelle zone di compressione che sono spesso causa di formicolii o indolenzimenti durante la notte, e che ci costringono a cambiare posizione nel sonno, provocando bruschi risvegli. Anche la colonna vertebrale mantiene una posizione corretta, perché KS è in grado di assecondarne completamente le naturali curvature. La tecnologia Breeze limita inoltre la sudorazione e garantisce una traspirazione ideale, per un perfetto controllo della temperatura e la massima igiene del materasso nel tempo.