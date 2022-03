Come scegliere il mobile Tv sospeso e posizionarlo in soggiorno

Redazione - 08 agosto 2016

Modularità e leggerezza con i mobili TV sospesi

Nell’acquisto del mobile per la televisione, una delle opzioni possibili è inserire elementi sospesi, che rientrano per stile e funzionalità all’interno del living. La particolarità del mobile TV sospeso è la possibilità di creare differenti combinazioni di elementi che, alternandosi e variando in forma e geometria, rendono l’ambiente moderno e dinamico. Le fasi di scelta partono con la definizione dello stile, linee essenziali o minimal oppure più classico e provvisto di moduli chiusi da dedicare al contenimento. Poi si scelgono le dimensioni del mobile, in relazione alla televisione che andrà ad ospitare e all’ambiente in cui sarà inserito. Poi si gioca con la composizione, inserendo cassettoni o pensili che definiscono il mobile, da appendere a muro o agganciare a una boiserie.

A quale altezza posizionare il mobile TV sospeso?

Una dinamica da valutare nella scelta del mobile sospeso è a quale altezza inserire la televisione, in modo da non disturbare la vista di chi la osserva, e di conseguenza scegliere l’altezza del mobile. Normalmente si considera una distanza tra gli 85 – 100 cm dal pavimento, cosicché la tv si trova allineata, con il suo baricentro, ad altezza occhi dallo spettatore, distante altrettanti minimi 150 cm dalla parete. Installare l’apparecchio ad altezze diverse creerebbe posizioni non congrue con la normale seduta, causando probabili danni al collo o alla schiena. Inoltre è da valutare anche la necessità di non avere luce diretta puntata sulla tv per non alterare la visione corretta. Un mobile sospeso ha la capacità di considerarsi come un quadro di alloggiamento per la tv, modellandosi e supportando l’elemento.

Perché scegliere un mobile TV sospeso?

Una volta solo basi di appoggio per appoggiare lo schermo e qualche oggetto, oggi i mobili TV sono divetati un elemento mutitasking e decorativo nel living. Varie le tipologie fra cui scegliere il proprio modello, i mobili TV sospesi sono particolarmente indicati in ambienti dallo stile contemporaneo, con complementi d’arredo lineari, in quanto si integrano perfettamente e trasmette un senso di leggerezza. Il mobile sospeso è indicato anche per risparmiare spazio, ottimizzando gli elementi contenitivi e facilitando la pulizia del pavimento, quindi da privilegiare in soggiorni piccoli. Le loro dimensioni inoltre sono contenute per profondità e per altezza, in quanto l’ingombro è inferiore rispetto ai mobili da appoggio. La loro praticità è data dalla facilità di alloggiamento degli elementi, essendo tutto a portata di mano.

