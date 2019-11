Tutti i plus delle stufe combinate legna e pellet

Redazione - 20 novembre 2019

Quali sono i vantaggi di una stufa ibrida

Arriva l’inverno e con esso anche i primi pensieri sulla scelta della propria stufa. Ma cosa è meglio scegliere? Una stufa combinata a legna o a pellet? Chi non vorrebbe infatti la possibilità di programmare a distanza accensioni e spegnimenti della propria stufa a pellet e trovare la casa calda al proprio rientro? E chi invece rinuncerebbe alla piacevole visione di un fuoco a legna e del suo dolce crepitare? Una scelta per niente facile che però non costituisce più un problema.



Con una stufa combinata è possibile infatti riscaldare la casa o l'ufficio sia con la legna e sia con il pellet, senza alcuna interruzione di funzionamento. La sola scelta che dovrai fare sarà quella di decidere quando passare da uno all'altro combustibile. I prodotti ibridi rappresentano una rivoluzione in fatto di riscaldamento, perché uniscono il fascino di un fuoco a legna alla comodità del pellet. In più, scegliere una stufa combinata significa ottenere un risparmio notevole perché permette di ricorrere ai combustibili più convenienti sul mercato, sfruttando al massimo la stagionalità dei prezzi. Un altro enorme vantaggio sta nel fatto che un prodotto a doppia alimentazione, quando alimentato a legna, funziona anche senza corrente elettrica, garantendo così il massimo comfort di riscaldamento nell'eventualità, per esempio, di un black-out elettrico. I vantaggi di un prodotto simile non si esauriscono qui; soprattutto se parliamo delle stufe ibride della linea Infinity Plus.

Come funziona una stufa combinata?

Infinity Plus Line è la nuova gamma di stufe bivalenti progettata e sviluppata da Piazzetta. Questi prodotti sono caratterizzati da una serie di tecnologie e sistemi brevettati che le rendono dei veri e propri impianti di riscaldamento. A seconda delle proprie esigenze e preferenze, una stufa Infinity consente di beneficiare di entrambe le tipologie di riscaldamento. Vediamo come.



Accensioni e spegnimenti, funzionamento, modalità di riscaldamento, dettagli costruttivi; ecco nel dettaglio come funziona una stufa combinata: Accensioni e spegnimenti programmabili

Uno degli indiscutibili vantaggi che derivano dall'utilizzo di un prodotto ibrido è la possibilità di programmare accensioni e spegnimenti, sia da telecomando che dall'App My Piazzetta , via WiFi da remoto oppure comodamente da casa, anche via Bluetooth . Potrai quindi accendere la stufa in modalità a pellet mentre sei a lavoro per trovare al tuo rientro a casa un calore avvolgente.



Uno degli indiscutibili vantaggi che derivano dall'utilizzo di un prodotto ibrido è la possibilità di programmare accensioni e spegnimenti, sia che , da remoto oppure comodamente da casa, anche . Potrai quindi accendere la stufa in modalità a pellet mentre sei a lavoro per trovare al tuo rientro a casa un calore avvolgente. Funzionamento continuo

Una volta rientrato e aver trovato la casa riscaldata dal fuoco a pellet, arriva il momento di rilassarsi in compagnia del crepitio della legna. Per farlo è sufficiente caricare i ceppi di legna perché la stufa combinata riconosca automaticamente il cambio di combustibile, senza alcuna interruzione di funzionamento. Poi, una volta che la legna si esaurisce, il passaggio al pellet avviene automaticamente, garantendo un calore sempre continuo. L'intera gestione è controllata elettronicamente tramite il sistema Infinity Control ICS. I parametri di funzionamento vengono quindi monitorati e gestiti da telecomando.

Le caratteristiche della linea di stufe Infinity

Unendo i benefici della legna e del pellet, un prodotto Infinity consente di riscaldare in tre diversi modi: A ventilazione forzata: grazie a Multifuoco® System, il calore si diffonde dal pavimento al soffitto, in modo uniforme, anche in punti relativamente lontani dall'ambiente d'installazione. Multifuoco® permette anche di canalizzare l'aria calda e diffonderla in altre stanze, anche su piani diversi, diventando così un impianto di riscaldamento. A convezione naturale: è il sistema di riscaldamento più tradizionale che sfrutta il naturale movimento dell'aria per riscaldare l'ambiente, ovviamente con la massima silenziosità. Ad accumulo con Heat Storage System: il sistema HSS garantisce, grazie a del materiale ad alta capacità di accumulo, che è posizionato nel corpo della stufa, di trattenere il calore e rilasciarlo gradualmente nell’ ambiente, fino a un massimo di 10 ore dallo spegnimento del fuoco.

Il particolare design del braciere a pellet migliora la combustione e la qualità della fiamma, riducendo notevolmente i residui di cenere; questo consente di allungare gli intervalli di tempo tra una pulizia e l'altra, fino a 15 giorni. Inoltre, la particolare progettazione del focolare, che non contempla parti meccaniche in movimento, porta a una notevole riduzione della possibilità di usura e malfunzionamenti. Le ampie dimensioni del focolare e la posizione rialzata del braciere a pellet sono state pensate anche per permettere di inserire con facilità e praticità i ceppi di legna e per poter dare la massima visibilità alla fiamma con entrambi i combustibili.



Un'altra importante novità di Infinity Plus Line è l'assenza dell'aspiratore fumi. Il tiraggio della canna fumaria è infatti completamente naturale e permette la massima silenziosità, per godere del crepitio della legna e del fuoco a pellet in totale relax. Il particolare design delmigliora la combustione e la qualità della fiamma, riducendo notevolmente i residui di cenere; questo consente di, fino a 15 giorni. Inoltre, la particolare progettazione del focolare, che non contempla parti meccaniche in movimento, porta a una notevole riduzione della possibilità di usura e malfunzionamenti. Le ampie dimensioni del focolare e la posizione rialzata del braciere a pellet sono state pensate anche per permettere die per poter dare la massima visibilità alla fiamma con entrambi i combustibili.Un'altra importante novità di Infinity Plus Line è l'e permette la massima silenziosità, per godere del crepitio della legna e del fuoco a pellet in totale relax.

Un incentivo in più per scegliere uno dei molti modelli di stufe ibride Piazzetta