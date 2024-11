Piatto doccia, la guida alla scelta

Redazione - 20 luglio 2016

Scegli le misure del piatto doccia

I piatti doccia non sono tutti uguali e va scelta la dimensione giusta.

Le misure standard del piatto doccia cambiano anche in base alla forma. Quadrato : 65x65 cm, 70x70, 75x75, 80x80, 90x90.

: 65x65 cm, 70x70, 75x75, 80x80, 90x90. Rettangolare : 70x90 cm, 70x100, 70x120, 80x100, 80x120,120 x 120.

: 70x90 cm, 70x100, 70x120, 80x100, 80x120,120 x 120. Angolare, squadrato o semicircolare: 80x80, 90x90 (entrambi con un raggio di 55 cm), 70x90 per un raggio di 38 cm. Da ricordare: è possibile avere piatti doccia su misura, più grandi delle dimensioni standard arrivando, per i rettangolari, anche a lunghezze di 160-180-190 cm. Come nel caso dei piatti doccia Tekor Pietra di Arcom, realizzati in un composto minerale con un film di resina effetto pietra. Da ricordare: è possibile avere piatti doccia su misura, più grandi delle dimensioni standard arrivando, per i rettangolari, anche a lunghezze di 160-180-190 cm. Come nel caso dei piatti docciarealizzati in un composto minerale con un film di resina effetto pietra.

Piatto doccia filo pavimento o piatto doccia in appoggio

Le tipologie di piatto doccia più comuni sono: in appoggio e filo pavimento.

Il piatto doccia in appoggio, come si capisce dalla definizione, è appoggiato sul pavimento, con bordo di vario spessore che rimane in evidenza.

Il piatto doccia filo pavimento è integrato nel pavimento, non ci sono dislivelli e si crea una superficie continua. Elegante, è utile per chi ha problemi di accessibilità.

Il piatto doccia Linear W Matt di Kinedo ha la piletta di scarico sul lato corto e lo scarico è nascosto. In materiale composito, può raggiungere dimensioni anche di 90x180 cm. Installazione in appoggio come in foto e filo pavimento.

Conosci e scegli il materiale per il piatto doccia

Sono vari i materiali da conoscere per il piatto doccia. Ceramica : antigraffio e resistente al tempo, ai raggi solari, agli urti. Oggi è disponibile in tante finiture e spessori ridotti.

: antigraffio e resistente al tempo, ai raggi solari, agli urti. Oggi è disponibile in tante finiture e spessori ridotti. Acrilico : leggero, antiscivolo, sottile, ma può ingiallire con il tempo e macchiarsi di sapone o shampoo.

: leggero, antiscivolo, sottile, ma può ingiallire con il tempo e macchiarsi di sapone o shampoo. Resina : finiture di vario effetto e colore, è sottile, se si scheggia può essere riparata, ma troppo caldo potrebbe rovinarla e si macchia con facilità.

: finiture di vario effetto e colore, è sottile, se si scheggia può essere riparata, ma troppo caldo potrebbe rovinarla e si macchia con facilità. Materiali compositi , in parte resine e altri elementi minerali, hanno diversi nomi, Fenix, Corian, Pietrablu, Mineralmarmo. Resistenti e decorativi, possono essere molto costosi.

, in parte resine e altri elementi minerali, hanno diversi nomi, Fenix, Corian, Pietrablu, Mineralmarmo. Resistenti e decorativi, possono essere molto costosi. Gres: resistente a macchie e al tempo, sopporta il calore e anche sostante chimiche aggressive, ha numerose finiture materiche per un’ampia scelta. Effetto marmo per Blade Disenia, piatto doccia in gres Laminam.

Piatto doccia bianco o colorato

Nell’estetica del bagno, il piatto doccia è importante, funzionale ma anche decorativo.

Forma, grandezza e colore trasformano il mood dell’ambiente.

Tutto naturalmente dipende dal gusto personale.

Il bianco rimane al top delle scelte, classico evergreen, che si abbina con tutto.

Ma sono sempre più preferite diverse cromie, dai toni soft del rosa e dell’azzurro a quelli decisi di grigio e nero. Senza dimenticare i piatti doccia materici, che si possono abbinare alle superfici di mobili, lavabo, pareti e pavimento.

Halo Zero Acquabella dalla finitura liscia e microtexturizzata e tanti colori, come l’Ink, è nel durevole e igienico Akron. Può misurare anche 100x200 cm.

Quale forma per il piatto doccia