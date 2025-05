Poltrona con letto singolo, una soluzione salvaspazio

Dove mettere la poltrona con letto singolo

La poltrona con letto singolo è la scelta ideale per case di piccole dimensioni. Nel soggiorno si abbina facilmente ad un divano a due posti. Potrai mantenere un'uniformità visiva oppure giocare sul contrasto, accostando colori diversi.

In questo caso il segreto è creare un dialogo visivo tra gli elementi, in modo che anche le differenze diventino parte di un linguaggio stilistico coerente.

La seduta può trovare spazio anche in un locale studio oppure nella camera degli ospiti, il luogo perfetto dove accogliere per la notte amici o parenti in visita.



La poltrona letto Babe di Bemade è la risposta giusta per chi cerca eleganza e comodità. Il modello ha un rivestimento in tessuto completamente sfoderabile.