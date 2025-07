Porte da interni a libro: per ottimizzare gli spazi

Porte a libro in vetro: i vantaggi

Le porte a libro in vetro sono la scelta giusta per chi desidera ambienti luminosi e visivamente leggeri. Il vetro consente alla luce di fluire liberamente da una stanza all’altra. Contribuisce a creare spazi più aperti ed accoglienti.



Le porte pieghevoli a libro in vetro rappresentano dal punto di vista estetico e funzionale una valida alternativa alle porte in vetro scorrevoli per interni.



Si distinguono per la loro capacità di inserirsi nell’ambiente diventando protagoniste, con profili in legno naturale o laccato oppure in alluminio. I vetri stratificati di sicurezza possono essere trasparenti o satinati se vuoi una certa privacy. Il mercato propone versioni adatte ad ogni gusto ed esigenza.



La porta a libro Mitica di ADL ha un'estetica essenziale con maniglia incassata nel montante. I profili sono in alluminio.