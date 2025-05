Porte in vetro scorrevoli per interni, guida alla scelta

Porte in vetro scorrevoli per interni: i vantaggi

Le porte in vetro scorrevoli per interni consentono alla luce naturale di fluire liberamente tra le stanze.

Creano un'atmosfera accogliente, assicurano la giusta privacy e il corretto isolamento termico e acustico.

Non occupano spazio durante l'apertura, risultando perfette anche per le case più piccole.

Mantengono la continuità visiva tra i diversi ambienti con un design minimal e raffinato.

Puoi utilizzarle per suddividere un open space ma anche incorporale come accessi in camera da letto, cameretta e persino in bagno.



Doal propone Just, una moderna porta scorrevole senza cornice che diventa protagonista di ogni ambiente. Il colore del telaio in alluminio e le finiture del vetro sono personalizzabili.