progettare la libreria su misura con Lema

Redazione - 20 settembre 2016

La libreria in soggiorno

Il living è il cuore pulsante di ogni casa: fulcro della vita domestica e luogo del relax, della convivialità e dell’ospitalità. Vi trascorriamo il nostro tempo prezioso, ritagliandoci momenti di privacy da dedicare al riposo o alla lettura, ma accogliendovi anche le persone più care. Il soggiorno dunque rispecchia la personalità di ciascuno di noi, si veste del nostro gusto, mixando spesso, nelle soluzioni che adottiamo per arredarlo, pezzi più contemporanei a oggetti della nostra storia e cultura personale. Nella zona living la libreria è spesso protagonista: modulare e personalizzabile, capiente per accogliere libri e oggetti, per incorniciare e delineare gli spazi e le loro funzioni. Le proposte per il living di Lema ci consentiranno di creare ambienti dall’innata raffinatezza e dal mood contemporaneo, in cui ogni arredo e complemento connota con dettagli ricercati l’insieme, senza dimenticare funzionalità e comfort.

Il sistema Selecta di Lema

In particolare il sistema Selecta, declinabile in molteplici soluzioni possibili, sa rispondere appieno alle più personali esigenze di progettazione, grazie alla versatilità e alla modularità che ne contraddistinguono i vari elementi. Per personalizzare gli ambienti living in totale libertà di dimensione, necessità, fantasia. Fino al 15 novembre 2016, presso i rivenditori Lema che aderiscono all’iniziativa, è in corso un’imperdibile promozione, che consente di realizzare con il sistema Selecta una libreria su misura senza costi aggiuntivi per la personalizzazione.

Lo "slow living" di Lema

Come progettare al meglio una comoda zona conversazione nel nostro living? Vi proponiamo un ambiente firmato Lema e ispirato a uno stile di vita distante dal clamore e dalla pretenziosità, ma pervaso dal massimo comfort emotivo. La casa Lema vuole essere rifugio per il corpo e l’anima, spazio in cui sentirsi a proprio agio e liberi da qualsiasi costrizione. Il lusso, che attraverso ogni pezzo di arredo, parla il linguaggio della qualità e della raffinatezza di lavorazioni e dettagli, rimane in sottofondo, non urlato, per portare in primo piano e fare chiaramente percepire l’atmosfera rilassata di interni che conquistano per l’impeccabile garbo dei singoli pezzi.

E’ l’atmosfera che si respira in questa zona dedicata al relax e alla conversazione e arredata con due imbottiti collocati frontalmente. Si tratta dei divani Aberdeen, che abbinano alle morbide e classicheggianti forme un look vissuto grazie alla housse che li avvolge. Perfetti per una casa che pone al centro i momenti condivisi. Un morbido e grande tappeto, da scegliere nelle tonalità più attuali, veste e scalda l’ambiente, mentre, con un pizzico di ironia e originalità, i tre tavolini della famiglia Mr. Zheng, ritmano lo spazio, offrendo utili superfici di appoggio.

Nel nostro progetto ad incorniciare quasi come in quadro l’area conversazione sono due composizioni appartenenti al sistema giorno Selecta, che, evoluto ed estremamente versatile, sa svilupparsi nello spazio adattandovisi naturalmente, grazie anche alla possibilità di essere realizzato su misura. Prodotto iconico di Lema, il sistema Selecta continua d aggiornarsi, seguendo l’evolversi dei gusti e delle esigenze dei propri fruitori. La grande libertà compositva è garantita dalla ricchezza e dalla qualità delle finiture, che ne fanno l’arredo perfetto per ambienti sofisticati, più tradizionali o contemporanei e metropolitani. Le due librerie a parete, realizzate utilizzando gli elementi del sistema Selecta di Lema, si sviluppano alternando elementi a giorno a vani chiusi, offrendo così tanto spazio sia per mostrare che per contenere, senza però appesantire eccessivamente l’estetica delle composizioni e accogliendo anche lo schermo TV.

con Selecta la massima personalizzazione