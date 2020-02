Librerie in cartongesso, pratiche ed economiche

Redazione - 20 giugno 2016

I vantaggi di una libreria in cartongesso

Perché scegliere una libreria in cartongesso? Per diversi motivi, tutti molto validi e interessanti. Innanzi tutto, il livello di personalizzazione è assai elevato; non si tratta infatti di arredi già “pronti”, ma realizzati di volta in volta sulla base delle singole esigenze.



L’utente può decidere praticamente tutto: le dimensioni, la forma, il colore, la struttura, lo spessore. Si ottiene un pezzo unico, altro fattore di non poco conto. C’è chi, per esempio, richiede librerie dotate anche di ante, di ripiani di diverse misure, di illuminazione a Led integrata (faretti incassati, per intenderci). C’è chi preferisce un modello lineare e chi opta per uno angolare.



Facciamo presente che è possibile praticare, senza controindicazioni, piccoli fori per far passare i cavi elettrici (pensiamo a quelli della tv): un’ulteriore comodità.



Inoltre i costi sono contenuti (perché il materiale in questione è piuttosto economico) e l’estetica è moderna, nonché intramontabile. Una libreria di questo tipo non passa mai di moda. E d’altra parte, l’eventuale rimozione è facile quanto rapida.

3 bellissime idee per una libreria in cartongesso

Siete alla ricerca di idee per la vostra nuova libreria in cartongesso? Eccone 3: la bellezza e lo stile sono senza dubbio i fattori che le accomunano.



La prima è una libreria a giorno e a tutta parete, divisa in moduli: quelli laterali e quello centrale sono uguali, composti da 5 ripiani. Abbiamo poi moduli che ne contano soltanto 2 e sono quindi parecchio sviluppati in altezza. Chiaramente progettati non per i libri ma per oggetti di dimensioni importanti, per esempio vasi. Questa alternanza dona movimento all’insieme.



Proseguiamo con una proposta – anch’essa a tutta parete e a giorno - resa molto originale dalle forme irregolari e da quella lastra diagonale che divide lo spazio nettamente in due. Tutti i ripiani hanno misure differenti e c’è un’ampia superficie da utilizzare per la tv.



Nella terza immagine ritroviamo le linee diagonali ma la peculiarità è il modo in cui si sviluppa la libreria: occupa la maggior parte di una parete ma anche una porzione di quella adiacente, di conseguenza nella parte finale assume una forma angolare diventando così anche un’interessante soluzione salvaspazio.

Quanto costa fare una libreria in cartongesso

Lo ribadiamo: uno dei principali pregi delle librerie in cartongesso è il costo contenuto. E si aggiunge la possibilità di farle realizzare su misura, quindi sulla base delle proprie necessità e preferenze individuali. Ma qual è la spesa da mettere in conto?



Naturalmente dipende dalle misure e dalla struttura, però possiamo darvi indicazioni senza dubbio molto utili: un pannello in cartongesso costa dai 2 ai 5 euro al mq, per la manodopera e i profilati, lo stucco, la vernice bisogna mettere in conto fra i 50 e gli 80 euro al mq.



Chi decide di percorrere la strada del fai da te risparmia sulla manodopera, tuttavia deve procurarsi tutto, compresi gli strumenti necessari: una piccola segna, un taglierino, le viti di fissaggio, le spatole, i pennelli, la carta vetrata, gli additivi specifici.



Si tenga presente che, nel caso di librerie miste, realizzate cioè con il cartongesso e altri materiali quali il legno o il vetro, la spesa finale inevitabilmente lievita.

Libreria cartongesso e legno o vetro