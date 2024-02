I nostri consigli per progettare la libreria perfetta

Ecco dove collocare una libreria

Libreria componibile in legno 505 Up System di Molteni & C.

Progettare la libreria, si rivela essenziale per organizzare e conservare i tuoi libri o i tuoi oggetti più preziosi, può essere utilizzata in maniera davvero creativa per personalizzare il tuo ambiente:

In soggiorno le opzioni spaziano dal creare una mobile dedicato agli amanti dei libri con una grande capacità di contenimento, fino a combinare diversi moduli componibili che uniscono varie funzioni, oppure ancora librerie ponte che circondano l'intera area. Rappresentano una soluzione di design negli open space dove il divano è al centro della stanza, permettendo di realizzare elementi che si estendono lungo il suo schienale.

Molteni & C. propone un sistema di elementi componibili della linea 505 Up, librerie modulari in legno con illuminazione integrata che rappresentano il fulcro delle esigenze dell’abitare contemporaneo, capaci di adattarsi e modellarsi a seconda delle nostre esigenze.‎