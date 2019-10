La guida completa sulla scelta della libreria in vetro

Redazione - 09 luglio 2019

I motivi per acquistare una libreria in vetro

Le librerie sono presenti praticamente in ogni casa. Spesso presentano una struttura importante e robusta e capita quindi che si incontrino difficoltà nell’abbinarle agli altri arredi senza correre il rischio di saturare l’ambiente. Ciò vale soprattutto nel caso di ambienti poco ampi o non sufficientemente illuminati. La soluzione? Le librerie in vetro. Solide e al contempo leggere.



Il maggiore pregio di una libreria in vetro è proprio questo, la capacità di offrire il sostegno necessari per i libri e altri oggetti e al contempo dare una sensazione di ariosità. Le librerie in vetro rappresentano una perfetta espressione di quel design minimalista e funzionale che oggi, per molti versi, appare necessario e irrinunciabile. Inoltre, altro fattore tutt’altro che trascurabile, le librerie in vetro rendono più luminose le stanze.



Spesso poi il vetro viene associato al metallo o al legno, così come si trovano in commercio librerie realizzate in vetro colorato, per dare un tocco di vivacità. In foto la libreria Isola di Gallotti&Radice, a spalla portante e realizzata in cristallo trasparente extralight 12mm temperato.

Pro e contro delle librerie in vetro

Altro plus delle librerie in vetro è l’estrema versatilità stilistica: infatti si abbinano facilmente agli arredi sia classici che moderni. Sono perfette per seprare gli ambienti o gli spazi e le funzioni in un locale, se scelte divisorie, prestandosi quale valida alternativa alle pareti in cartongesso. Le librerie bifacciali, grazie alla loro trasparenza, separano sì, ma allo stesso tempo non “chiudono” e non ostacolano il passaggio della luce naturale.



Unico difetto di questo tipo di arredi: la delicatezza. D’altra parte, si fa presente che praticamente tutte vengono realizzate in vetro temperato, definito così per via della tempra, un processo termico che lo rende più duro e resistente. Comunque sia, è sempre bene trattare con cura la libreria in vetro e prestare attenzione.

In foto la libreria Cubic Glass di Bonaldo, disponibile nella versione fissa oppure girevole.

I vantaggi di una libreria modulare in vetro

I modelli modulari modulari e componibili hanno il pregio di poter essere adattati alle esigenze individuali. La forma, la struttura e le dimensioni cambiano di caso in caso. A seconda dello spazio disponibile e in cui si intende collocarle.



Proprio in virtù della modularità, è possibile mutare l’aspetto delle librerie in vetro più volte (passando per esempio da una configurazione lineare a una disposizione angolare), quando si desidera, rinnovando così l’estetica della stanza a costo zero e a fronte di un impiego di tempo minimo.



In foto la libreria modulare Quantum, di Glas Italia. È composta da scatole di misure differenti, tutte in cristallo trasparente extralight mm 10 temperato, incollato a 45 gradi, e sovrapposte in modo volutamente irregolare. Si sceglie fra lo schienale in cristallo extralight, fumé, bronzo e le finiture “Cristalli trasparenti colorati”, “Cristalli diffusori colorati opachi”, “Cristalli diffusori colorati lucidi”. Le scatole poggiano su una base in legno di rovere termotrattato e fissate tra di loro tramite giunti metallici.

Scopri le librerie in vetro sospese