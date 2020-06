Vantaggi e prezzo della libreria su misura

I motivi per scegliere una libreria su misura

Un’originale soluzione per una ringhiera e per una parete divisoria

Le librerie moderne sono molto diverse da quelle di una volta, sono elementi d’arredo polifunzionali, complessi, disponibili in una ricca varietà di forme e modelli. Scegliere quella ideale non è affatto facile, anzi, a volte risulta quasi impossibile al punto da orientare la scelta verso una libreria su misura, che ci viene incontro per risolvere alcuni vincoli architettonici della nostra casa o particolari necessità abitative.

Vediamo quando scegliere un modello tailor made!

In presenza di una collezione di libri corpulenta da ordinare e mostrare, la libreria custom sarà effettivamente al servizio dei libri, in quanto si potranno decidere al millimetro altezza, larghezza e profondità di ogni singolo scaffale;

quando abbiamo a che fare con stanze dalla geometria irregolare o con elementi strutturali che influenzano la normale organizzazione dello spazio, tipo: una colonna a vista, una nicchia, un sottoscala, un sottotetto, ecc;

quando occorre completare l’arredo del living con un pezzo che dialoghi in modo armonioso con il resto della mobilia. Si avrà così la libertà di scegliere forma, finiture, materiali e colori in sintonia con il mood dell’ambiente.

Nella gallery alcune soluzioni personalizzate di scaffalature per libri: un modello a ponte che abbraccia un’intera parete, nicchie sfruttate ad hoc, una ringhiera trasformata in libreria e una parete divisoria super attrezzata.