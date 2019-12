4 modi per usare una libreria divisoria

Redazione - 05 giugno 2018

9 modi per utilizzare la libreria divisoria in casa

Dato che le librerie divisorie sono capaci di creare una stanza dove prima non c’era senza ricorrere a opere in muratura, vi proponiamo 9 modi furbi per utilizzare la libreria bifacciale in casa . Filtrare visivamente la cucina dal soggiorno in un open space.

Ricreare un angolo lettura all’interno del living.

Dare vita ad un attrezzato spazio home office.

Creare un corridoio organizzato tra la zona notte e la zona giorno.

Frazionare la cameretta dei ragazzi, dando a ogni figlio i propri spazi.

Mascherare in camera da letto il guardaroba posto nella cabina armadio.

Aumentare la fruizione di un monolocale, movimentandone la dinamicità.

Fungere da “parapetto” alla scala interna.

Diventare il separé della vasca a libera installazione posta in camera. In foto la libreria divisoria Surfy di Nidi, pensata per la cameretta.

5 fantastiche librerie separé da copiare

Se si dispone in casa di un ambiente a più destinazioni d’uso, un’idea intelligente per arredare gli spazi è quella di dotarsi di una libreria passante, che si comporti come un muro divisorio, ma a differenza di questo capace di attrezzare e ordinare con eleganza .

Vediamo insieme 5 librerie bifacciali da cui trarre ispirazione. Sembra fluttuare nell’aria la libreria in legno Air di Lago , bifacciale a libera installazione.

, bifacciale a libera installazione. È modulare la libreria in metallo Regoli di Kristalia , perfetta anche per gli spazi aperti.

, perfetta anche per gli spazi aperti. Riflessi propone la libreria componibile bifacciale Freewall , con mensole in ottone verniciato.

propone la libreria componibile bifacciale , con mensole in ottone verniciato. Il total white del Corian caratterizza la libreria freestanding Shelf di B&B Italia dal forte impatto grafico.

dal forte impatto grafico. Matassa è il nome della libreria in legno e metallo ideata da Miniforms.

Vantaggi e svantaggi di una libreria bifacciale

Le librerie divisorie sono importanti mobili contenitori della zona giorno, nate per esporre e accogliere, ma anche per organizzare la distribuzione della casa. Vediamo dunque vantaggi e svantaggi della libreria bifacciale.

Pro: Arreda e al contempo separa ambienti a diversa funzione.

Separa senza chiudere gli spazi, originando dinamicità e movimento all’interno della casa.

Si lascia attraversare dalla luce, fattore determinante quando si ha a che fare con un open space dotato di un unico affaccio esterno. Contro: Ha uno spessore maggiore rispetto ai setti murari, solitamente profondi 10/12 cm. Una libreria freestanding si attesta infatti su profondità di circa 40 cm, occupando più spazio. In foto di Poliform presentiamo l’elegante libreria a giorno bifacciale Bristol in legno impiallacciato.

Come separare l'ingresso con la libreria bifacciale