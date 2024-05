Uno spazio per ogni oggetto con il mobile libreria a parete

Quali sono le dimensioni del mobile libreria a parete

Il Sistema Selecta di Lema rappresenta la scelta ideale per pareti multifunzione con cablaggi integrati per strumenti multimediali. Agli scaffali a giorno possono essere aggiunte ante e contenitori; terminali a giorno e ripiani in legno con illuminazione integrata in aderenza allo schienale, per un gradevole effetto soffuso.

È consigliabile calcolare le dimensioni della libreria in base alla necessità di contenimento per i libri e gli oggetti che desiderate conservare.

Per aggiungere dinamismo , è possibile combinare vani più ampi a giorno oppure chiusi da ante , con scaffali per i volumi, anche con altezze diverse .

Scopri le diverse tipologie di mobile libreria a parete

Molteni&C propone Graduate , una libreria componibile sospesa, contraddistinta da leggerezza e semplicità. I ripiani sono tecnologicamente avanzati: il cuore è in compensato mentre il rivestimento esterno è in alluminio anodizzato naturale o nero.

Ottimizza lo spazio con un mobile libreria con porta TV

Per chi ama la lettura, un mobile libreria a parete è un arredo essenziale in salotto: crea atmosfera e può ospitare non solo libri, ma anche oggetti decorativi.

Optare per una libreria attrezzata con zona TV consente di risparmiare spazio rispetto a scegliere un modello tradizionale separato; si arreda così in maniera completa il soggiorno sfruttando la parete disponibile, evitando di inserire altri ingombri.

Questa soluzione è perfetta sia per ambienti di piccole dimensioni che per spazi più ampi che optano per la multifunzionalità e un elegante minimalismo, per utilizzare al meglio le risorse esistenti senza aggiungere troppi elementi.

Antibes Living System di Boffi rappresenta l’apice della flessibilità e dell’eleganza nel design delle librerie. Questo sistema, caratterizzato dalla sua estetica minimalista e dalla coerenza formale, offre una vasta gamma di possibilità compositive, grazie alla varietà di altezze dei fianchi e alle molteplici larghezze di ripiani e basamenti.