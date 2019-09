La guida pratica alla scelta delle mensole moderne

Redazione - 10 settembre 2019

Tutti i vantaggi delle mensole moderne

Le mensole sono complementi d’arredo strategici in particolari soluzioni d’arredo e risolvono molti problemi di spazio e di contenimento. Il loro grande pregio e di sostituire in toto la funzione di un mobile più grande ed ingombrante come un armadio, una parete attrezzata o una libreria, soprattutto quando la casa è piccola o quando la geometria della stanza non è regolare e non consente standardizzate soluzioni d’arredo.

Mostriamo ora altri 4 vantaggi delle mensole moderne: possono sostenere ogni genere di oggetti, dai libri alle foto, dai vasi alle candele;

tutto risulta a portata di mano e se si ha buon gusto per l’allestimento, si riescono a creare gradevoli composizioni di oggetti a vista;

sono arredi generalmente economici e facili da montare e da fissare a muro;

trovano spazio in ogni ambiente della casa, risultando dei complementi d’arredo “trasversali”.

4 idee per arredare la casa con le mensole moderne

Da sole o combinate in particolari composizioni d’arredo, le mensole moderne sanno svolgere la loro funzione d’appoggio in ogni angolo della casa. Per offrirvi ottimi spunti d’arredo vi mostriamo 4 idee per arredare casa con le mensole. In cucina le mensole hanno da diversi anni assunto un ruolo chiave sostituendosi ai tradizionali pensili, dando così vita ad un ambiente più informale, che però non deve mai essere preda di polvere e disordine.

Le tipologie di mensole moderne più di tendenza