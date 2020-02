Vuoi realizzare una libreria fai da te? Ecco qui come fare

Redazione - 14 novembre 2014

3 idee originali per farsi la propria libreria

Volete realizzare una libreria particolarmente originale? Siete nel posto giusto. Innanzi tutto vi consigliamo di prendere in considerazione le vecchie cornici: togliete il vetro e la lastra di compensato o di cartoncino, quindi incollatele su pannelli di legno (o compensato) e appendetele. La libreria modulare è fatta.



Avete un frigorifero che non serve più? Staccate la spina, rimuovete la ghiacciaia e il motore, pulitelo con cura e sistemate all’interno i vostri libri. Se ve la cavate, potete anche sostituire i ripiani con tavole di legno.



Infine le cassette che si utilizzano per le bottiglie di vino: il principio (e il procedimento) è lo stesso delle cassette della frutta, ma queste hanno un aspetto meno rustico e una superficie più liscia, per cui non necessitano nemmeno di essere scartavetrate. Guardate con attenzione le foto che abbiamo pubblicato, sono esempi molto interessanti di quanto appena esposto.

Come fare una libreria in legno

Costruire una libreria a giorno in legno non è un’impresa particolarmente difficoltosa; bisogna però armarsi di impegno, pazienza e procurarsi tutti gli attrezzi giusti. Disegnate il progetto su un foglio bianco, con la matita, annotando le misure precise della libreria e dello spazio disponibile.



Stabilite anche quali debbano essere le dimensioni delle varie tavole (comprese quelle che costituiranno i montanti laterali) e poi tagliatele con una sega da banco. Sempre con la sega, create le scanalature necessarie per incastrare la parte superiore del mobile con i montanti.



Praticate i fori per inserire i ripiani lungo la superficie dei montanti, quindi montate la struttura distribuendo della colla per legno lungo la suddetta scanalatura, poggiando la parte superiore della libreria e fissando ulteriormente con delle viti. A questo punto, non resta che inserire i vari scaffali e fissarli, sempre con colla e viti. L’ultimo step è la levigatura, che si effettua facilmente con della carta vetrata.

Costruire una libreria a cubi

Vi piacciono le librerie a cubi e vorreste realizzarne una da soli? Avete già un’idea precisa in testa, vi manca soltanto la materia prima? La soluzione è a portata di mano, più semplice di quanto possiate pensare. Ikea propone la serie Eket: sono cubi di diverse dimensioni, con o senza scomparti interni, con o senza ante.



Potete quindi impilarli, affiancarli, appenderli, sovrapporli, alternando spazi a giorno e spazi chiusi. Potete fare davvero ciò che volete. E sappiate che sono disponibili diversi colori, dal rosso all’ocra, dal grigio al rovere. Possibile è, quindi, “giocare” anche in tal senso.



I prezzi? Il modulo vuoto 35x35x35 cm costa 20 euro; quello della stessa misura, ma con anta, costa 25 euro. Il modulo vuoto 35x25x35 cm costa 15 euro. Cifre più che accessibili, insomma. E nella foto ecco una libreria da copiare o usare come fonte d’ispirazione.

3 modi per costruire una libreria self made