Libreria fai da te? Ecco qui tante idee

Redazione - 27 maggio 2017

Librerie fai da te con il pallet: 3 esempi

Avete bisogno di una libreria, non volete o non potete (o entrambe le cose) spendere molto denaro e al contempo siete affascinati dal riciclo creativo? Allora vi suggeriamo di puntare sul pallet. E senza fare troppa teoria, vi mostriamo 3 librerie fai da te realizzate proprio con i bancali.



Nel primo caso la disposizione è orizzontale e i diversi pezzi sono sovrapposti in modo sfalsato, al fine di ottenere un risultato moderno e originale. Possiamo considerarla una libreria di design a tutti gli effetti, però attenzione: prima di procedere con il fissaggio, accertatevi che l’equilibrio sia perfetto.



La seconda composizione, invece, si sviluppa in senso verticale; i pallet, quindi, sono messi “in piedi”. C’è meno spazio per i libri, è vero, ma di contro l’impatto visivo è all’insegna di una maggiore leggerezza e l’ingombro risulta ridotto.



Nella terza foto non vedete una libreria, bensì degli scaffali: un’ottima alternativa salvaspazio. Si tratta, per essere più precisi, di un pallet diviso a metà; i due pezzi sono stati fissati alla parete tramite robusti tasselli.

Con il legno costruisci la tua libreria

Vi spieghiamo adesso come costruire una libreria in legno piccola ma comoda e graziosa. Ecco cosa vi occorre:



1 listello di legno massello di abete da 20x320x2,5 cm. 1 listello da 20x200x2,5 cm. 1 listello da 7,5x200x2,5 cm. 1 seghetto. 1 avvitatore. Viti per legno.



Tagliate i listelli in modo da ottenere 8 tavole da 20x40 cm, 8 tavole da 20x15 cm e 8 tavole da 7,5x40 cm: le prime servono per le pareti laterali della libreria, le altre 8 per la base e le tavole da 7,5x40 cm per il retro; fissatele con le viti e l’avvitatore e voilà, avete finito. Il tocco finale? La vernice.



Suggeriamo di utilizzare l’olio decorativo Hydro Oil RO 3003 di Rioverde, la tonalità argilla iridescente dà alla libreria un aspetto moderno ed elegante.

Vecchie scale in legno trasformate in librerie

Se state pensando di buttare la vostra vecchia scala in legno, perché non vi dà più sicurezza e ormai vi sembra soltanto d’intralcio, fermatevi e riflettete: può essere trasformata in una libreria insolita ma bella e funzionale, ci avevate mai pensato? Il costo è praticamente pari a zero, la fatica è minima.



Occorre semplicemente levigare la superficie della scala con della carta vetrata, dipingerla con un’apposita vernice del colore desiderato, o limitarsi a passare uno strato di vernice protettiva trasparente, e fissarla orizzontalmente al muro tramite robusti ganci, non senza prima aver preso le misure esatte.



Se invece si tratta di una scala a cavalletto, il nostro suggerimento è quello di inchiodare sui pioli delle tavole, anch’esse di legno, che serviranno come ripiani e poi semplicemente trovarle la giusta collocazione. Ai libri è possibile alternare piantine e qualche oggetto decorativo.

3 originali idee per realizzare una libreria