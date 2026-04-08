Quanto consuma un piano a induzione

Il punto di partenza: aumentare la potenza del contatore oppure no

Questo è uno dei dubbi più frequenti quando si valuta l'acquisto di un piano a induzione. Nella maggior parte delle abitazioni italiane la potenza del contatore è di 3 kW.



Devi sapere che i migliori piani a induzione sono dotati di sistemi che permettono di impostare un limite massimo di assorbimento, adattandosi così anche ad impianti domestici standard. Aumentare la potenza del contatore diventa consigliabile se si prevede un utilizzo intensivo del piano cottura insieme ad altri dispositivi come forno, lavatrice o climatizzatore.



Aumentare la potenza a 4,5 kW o 6 kW consente una maggiore libertà di utilizzo, ma comporta anche un costo fisso più alto in bolletta. La scelta va quindi valutata in base alle abitudini della famiglia e alla frequenza con cui si utilizzano più elettrodomestici contemporaneamente.