Ecco i vantaggi di una ristrutturazione chiavi in mano

Come stritturare casa senza spiacevoli sorprese

Oggi sappiamo che ristrutturare casa non è affatto semplice. Sono infatti molti e complessi gli aspetti che entrano in gioco, da coordinare tra loro, organizzare e gestire.

Si parte dallo sviluppo del progetto, che deve rispondere appieno a esigenze pratiche e desideri di stile del cliente, per passare allo sviluppo di costi e tempistiche, che devono essere assolutamente rispettate, alla scelta delle imprese e alla loro gestione, sino ad arrivare agli aspetti più burocratici, come pratiche edilizie e piani di sicurezza; per non parlare poi della scelta di materiali, finiture e arredi.



È facile quindi e spesso naturale avere a che fare con i classici imprevisti di cantiere, con banali intoppi che allungano i tempi di realizzazione delle opere e amplificano i costi dei lavori, trasformando la ristrutturazione in un vero e proprio “inferno”. Per evitare brutte sorprese in corso d’opera è necessario avere a capo di tutto il progetto un unico e capace interlocutore, che sappia gestire e coordinare con maestria ogni aspetto e dettaglio, lasciando il cliente completamente privo di pensieri. L’idea è dunque quella di affidarsi a bravi professionisti, capaci di far ottenere al cliente il risultato tanto desiderato, rispettando budget e tempi, in grado quindi di realizzare una vera e propria ristrutturazione chiavi in mano.