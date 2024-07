Piani a induzione evoluti a servizio della persona

Redazione - 23 aprile 2024

Il piano a induzione diventa condiviso

La biennale Eurocucina/ FTK, Technology For the Kitchen versione 2024, evento legato al Salone internazionale del mobile, conferma le caratteristiche dei nuovi piani di cottura a induzione, sempre più evoluti e performanti.

Il design è decisamente diretto verso prodotti dalle eleganti forme minimali con un cuore tecnologico all’insegna della piena efficienza. Le sorprese non sono poche.

Da Elica ad esempio arriva Lhov, un elettrodomestico che condivide le funzionalità. È insieme piano di cottura a induzione, cappa aspirante e forno, in una forma lineare in vetro nero, senza manopole e maniglie.

Il piano ha 5 zone di cottura combinabili, per cuocere al meglio anche con pentole di grandi dimensioni che possono passare da una cottura vivace a una lenta solo spostandole. Questo perché ogni zona si attiva alla potenza preimpostata quando ne rileva la presenza. Tutto si controlla con l’intuitivo display digitale, interattivo, con connessione wifi. E con una bella novità: lo smart control gestisce pure la potenza: in fase di installazione, si può limitarne la soglia massima e si è allertati se la si sta raggiungendo. Niente più salto di corrente se si usano insieme piano e forno. Quando questo si apre, semaforo rosso ai vapori bollenti in faccia, perché il cuore aspirante di Lhov rimuove fumi e odori, sia dal piano, sia dal forno.

Posiziona ovunque pentole e padelle e controllale con l’app

Flessibilità e versatilità sono, assieme ad efficienza e design, le caratteristiche dei nuovi piani a induzione.

L’obiettivo dei diversi brand è quello di renderli sempre più friendly e usabili per tutti,

migliorando la preparazione dei pasti. E dando anche più rassicurazioni in merito alla fragilità di questi piani di cottura. Ci sono ad esempio superfici in vetro opaco antigraffio, come il piano di cottura Serie 8000 SaphirMatt con cappa integrata, targato Aeg, che resiste fino a 4 volte di più degli altri modelli. Ci sono poi i piani a induzione che permettono di cucinare in ogni punto del piano stesso, come Samsung Anyplace, o i piani di cottura a induzione Serie 6 Bosch con cappa integrata che hanno diverse possibilità di utilizzo. Nelle zone Combi la cottura è convenzionale con quattro zone separate, ma premendo un semplice taste, si può creare una unica zona di cottura ampia, posizionando in libertà padelle e pentole.

Qui la temperatura delle pietanze, da scegliere tra 11 livelli, rimane ben precisa, grazie al sensore PerfectFry Plus, posizionato sotto la superficie in vetroceramica.

In più, collegando il piano cottura alla app Home Connect è possibile salvare due impostazioni personalizzate attivabili premendo il comando Preferiti, rispecchiando il nostro gusto, senza dover replicare ogni volta le scelte fatte.

Il piano ad induzione dialoga con gli altri elettrodomestici

Il piano a induzione può dialogare con altri elettrodomestici: la tecnologia si mette in campo anche in tal senso.

Le app e il wifi permettono queste azioni con grande velocità: sono tutti strumenti che facilitano la cottura dei cibi.

Proprio grazie alla connettività wifi, i piani cottura a induzione della serie IQ e le cappe inclinate Siemens comunicano tra loro con il risultato di avere una cottura dei cibi davvero ottimale.

Qui c’è di mezzo un algoritmo intelligente che permette di combinare le azioni effettuate sul piano di cottura con la cappa aspirante, che regola in automatico la sua velocità di aspirazione seguendo le informazioni impostate sul piano cottura. Il quale, inoltre, può essere gestito dallo smartphone con l’app Home Connect per regolare le varie funzionalità e avere cotture al top.

Si può cucinare persino con l’ausilio del comando vocale, tra l’altro è possibile dialogare il dialogo tra Home Connect e Amazon Alexa.

Tecnologia intuitiva e prestazioni al top: cucinare diventa facile