Quali vantaggi porta la scelta di un piano cottura a induzione

3 fattori da considerare per scegliere il piano cottura a induzione

Perché viene utilizzato il pannello in vetroceramica

Tra i maggiori vantaggi del piano cottura a induzione, le sue funzionalità

Sicurezza ed efficienza energetica nei piani a induzione

Funzionando a energia elettrica, sono scongiurati i rischi derivati della presenza di fiamme libere o da fuoriuscite di metano che possono verificarsi in un impianto a gas. Inoltre, la presenza di dispositivi di controllo blocca l’accensione casuale e permette il raffreddamento rapido, una volta terminata la cottura. Alcuni modelli presentano anche dei dispositivi di sicurezza per i bambini, che ne impediscono automaticamente il funzionamento. Un grande vantaggio, infine, si riscontra sul piano energetico. Se un piano di cottura tradizionale consente un’efficienza del 40%, quelli a induzione arrivano fino al 90%, con un risparmio in termini economici, ma anche ambientali, dal momento che, non essendoci combustione, non vengono emesse sostanze nocive.

Lapitec Chef è un sistema di cottura completamente nascosto nel piano in pietra sintetizzata, che si attiva solo posizionando dei pad in silicone in corrispondenza dei display di controllo. Oltre ad avere una cucina più sicura, viene, così, recuperato lo spazio del piano per la preparazione dei cibi o l’accoglienza di ospiti.