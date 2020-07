Quali piani cottura a induzione comprare

Redazione - 30 ottobre 2014

Costi e consumi: vale la pena comprare un piano cottura a induzione?

Il piano di cottura ad induzione funziona in maniera diversa rispetto ai tradizionali piani a gas ed elettrici: infatti, l’energia viene trasferita al fondo della pentola come calore, dovuto al magnetismo creatosi tra pentola e piano, con una dispersione del calore minore del 10%.

Le pentole in questo modo risultano non rovinarsi e il risultato in cottura resta tale.

I piani cottura ad induzione sono decisamente migliori di quelli a gas sia in termini di efficienza energetica sia in termini di dispersione del calore sia di impatto ambientale: infatti, in questo caso la corrente può arrivare anche da fonti rinnovabili come pale eoliche o pannelli fotovoltaici.

Dal punto di vista economico invece le cose cambiano: il costo di acquisto di un piano ad induzione è più alto e si parte da un minimo di 300 euro per i basilari rispetto ai circa 200 euro di un piano a gas.

Il costo in bolletta vede consumi superiori ai tradizionali piani a gas metano mentre si annulla il costo del gas.

Inoltre, si consuma energia solo quando la pentola è appoggiata, garantendo una minima dispersione di calore e un alto rendimento.

Beko piano a induzione HII84800FHT: controllo elettronico touch direct control+

Il piano cottura ad induzione Beko modello HII84800FHT è pratico e versatile, funzionale per ogni tipo di portata: la soluzione di piastra IndyFlex® si caratterizza per zone di cottura flessibili combinabili tra loro per dare vita a punti cottura di dimensioni maggiori utili ad accogliere padelle più grandi.

Ecco nello specifico, le caratteristiche tecniche del piano Beko IndyFlex®: Design moderno, superficie lucida, comandi individuali illuminati per ogni zona a 15 livelli di intensità, colore nero;

comandi individuali illuminati per ogni zona a 15 livelli di intensità, colore nero; Funzione booster : permette l’avvio di cotturaalla massima potenza per ogni zona, per raggiungere con velocità la temperatura di ebollizione;

: permette l’avvio di cotturaalla massima potenza per ogni zona, per raggiungere con velocità la temperatura di ebollizione; Tipo di display : Touch Direct Control+ a controllo elettronico a 15 livelli di potenza per impostare temperatura e tempi di cottura rapidamente e in maniera semplice;

: Touch Direct Control+ a controllo elettronico a 15 livelli di potenza per impostare temperatura e tempi di cottura rapidamente e in maniera semplice; Quadri comandi suddivisi per zone nelle quale è possibile settare il timer, impostare il livello di cottura, impostare uno dei tre menu tra cui frittura, cottura a fuoco lento, mantenimento in caldo;

nelle quale è possibile settare il timer, impostare il livello di cottura, impostare uno dei tre menu tra cui frittura, cottura a fuoco lento, mantenimento in caldo; Potenza elettrica totale : 7200 watt;

: 7200 watt; Il costo del piano cottura si aggira intorno ai 473 euro.

Piano cottura induzione Smeg Linea SIM1963D: design essenziale

Tante le proposte per i nuovi piani cottura ad induzione di Smeg, ideali per cucinare in praticità e sicurezza con una resa ottimale.

Estetica curata, design minimale e materiali innovativi per la versione Linea, con i nuovi vetri Glassy in toni di Silver e Nero che conferiscono una grande lucentezza e una resa estetica superiore.

Inoltre, la superficie è completamente liscia grazie alla serigrafia sottovetro.

Oltre al design contemporaneo i nuovi piani sono dotati di tecnologie innovative utili a renderli smart object al fine di garantire una preparazione dei cibi pratica e veloce: il sistema Autopot Detection permette al piano di riconoscere la presenza e la posizione della pentola anche con diametri di 9 cm.

Ecco alcune caratteristiche del piano Smeg: Tipologia di incasso : il piano può essere posizionato a semifilo con possibilità di incasso a filo top;

: il piano può essere posizionato a semifilo con possibilità di incasso a filo top; Tipo di display : comandi touch control con posizione frontale con tecnologia Multizone;

: comandi touch control con posizione frontale con tecnologia Multizone; Funzioni accessorie : mantenimento in caldo dei cibi, funzione grill che permette di unire le due zone frontale e posteriore ottimizzando la cottura nel caso di impiego di griglia;

: mantenimento in caldo dei cibi, funzione grill che permette di unire le due zone frontale e posteriore ottimizzando la cottura nel caso di impiego di griglia; Double Booster : utile a ridurre i consumi e raggiungere la temperatura desiderata in meno tempo;

: utile a ridurre i consumi e raggiungere la temperatura desiderata in meno tempo; Sistema Eco-Logic : riduce la potenza del piano cottura fino a 2400 W anche con accensione contemporanea di tutte le zone, al fine di garantire massima flessibilità e personalizzazione dei parametri;

: riduce la potenza del piano cottura fino a 2400 W anche con accensione contemporanea di tutte le zone, al fine di garantire massima flessibilità e personalizzazione dei parametri; 9 livelli di potenza;

di potenza; prezzo del piano a induzione a partire da € 899,00.

Piani cottura FlexInduction di Neff: Zone Light per una massima flessibilità in cucina

Un nuovo concetto di intuitività in cucina, con i piani a induzione FlexInduction di Neff che permettono l’impiego di pentole e padelle di diverse dimensioni contemporaneamente: mediante questa tecnologia il piano rileva le zone attive mediante luci LED accese al rilevamento della pentola in cottura per l’erogazione del calore nel punto preciso di utilizzo.

Inoltre, questa tecnologia permette di utilizzare i quattro induttori separati o in una unica superficie di grandi dimensioni.

Ecco ora, le caratteristiche del piano cottura FlexInduction di Neff: tipo di incasso : il piano può essere posizionato a filo top;

: il piano può essere posizionato a filo top; funzione Power Transfer : garantisce facili spostamenti delle padelle all’interno della FlexZone, grazie alla capacità di memorizzazione delle impostazioni di cottura trasferendole da una zona all’altra del piano;

: garantisce facili spostamenti delle padelle all’interno della FlexZone, grazie alla capacità di memorizzazione delle impostazioni di cottura trasferendole da una zona all’altra del piano; funzione Zone Light : si attiva durante gli spostamenti evidenziando con le luci al LED le nuove zone cottura;

: si attiva durante gli spostamenti evidenziando con le luci al LED le nuove zone cottura; FryingSensor : funzione con 5 livelli di temperatura;

: funzione con 5 livelli di temperatura; PotBooste e PanTurbo : funzione booster per Pentole e per padelle;

: funzione booster per Pentole e per padelle; TwistPadFire® : un disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato con luci rosse che permette un controllo preciso di tutte le zone di cottura e garantisce una semplice pulizia dopo l’utilizzo del piano;

: un disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato con luci rosse che permette un controllo preciso di tutte le zone di cottura e garantisce una semplice pulizia dopo l’utilizzo del piano; design del piano pulito e lineare , dalle linee minimali ed essenziali, niente presenza di serigrafie sul piano cottura che si presenta totalmente nero;

del piano e , dalle linee ed essenziali, niente presenza di serigrafie sul piano cottura che si presenta totalmente nero; potenza massima assorbita 7400 W;

massima assorbita prezzo consigliato al pubblico € 2250, IVA, trasporto e montaggio esclusi.

Piano a induzione Gaggenau Full Induction CX 492 110: efficienza in vetro e acciaio

Il piano cottura di Gaggenau ad induzione da incasso, collezione Serie 400 in vetroceramica CX 492 110 “Full Induction” con cornice in acciaio inox è dotato di 56 microinduttori disposti sotto la lastra vetroceramica.

Il piano cottura è in grado di riconoscere fino a sei pentole e padelle posizionate al di sopra, definendone forma, posizione e inclinazione al fine di garantire una corretta cottura.

Caratteristiche tecniche del piano a induzione "Full Induction" di Gaggenau; dispaly : TFT touch control per un controllo preciso delle impostazioni;

: TFT touch control per un controllo preciso delle impostazioni; dimensione : 3200 cm2;

: 3200 cm2; funzionalità : “cottura professionale Professional Cooking” e “cottura dinamica Dynamic Cooking”, funzionalità che dividono la superficie in tre sezioni di potenza preimpostate, alta, media e bassa, suddividendolo rispettivamente in orizzontale e verticale;

: “cottura professionale Professional Cooking” e “cottura dinamica Dynamic Cooking”, funzionalità che dividono la superficie in tre sezioni di potenza preimpostate, alta, media e bassa, suddividendolo rispettivamente in orizzontale e verticale; riconoscimento simultaneo fino a sei posizioni di cottura;

simultaneo fino a sei posizioni di cottura; 17 livelli di potenza;

di potenza; funzione Cooking Sensor : sensore di cottura;

: sensore di cottura; funzione Double Booster : per pentole e padelle utile a ridurre i consumi al fine di raggiungere la temperatura desiderata in tempo minore;

: per pentole e padelle utile a ridurre i consumi al fine di raggiungere la temperatura desiderata in tempo minore; Home Connect : possibilità di controllo e interazione domotica del piano cottura via WiFi da tablet e smartphone mediante l’applicazione Home Connect;

: possibilità di controllo e interazione domotica del piano cottura via WiFi da tablet e smartphone mediante l’applicazione Home Connect; Potenza massima assorbita 7400 W;

massima assorbita 7400 W; Prezzo di vendita al pubblico circa 4250 euro.

Piano a induzione SenseBoil di Electrolux: flesibilità ed efficienza

Il nuovo piano cottura ad induzione SenseBoil di Electrolux si caratterizza per due differenti dimensioni, in 60 e 80 cm di larghezza.

Il piano ha uno speciale sensore presente nelle quattro zone cottura che permette di percepire le vibrazioni dovute alla bollitura dell’acqua, al fine di regolare in automatico il livello di calore affinché sobbolla senza fuoriuscite dalla pentola.

Ecco le principali caratteristiche del piano Electrolux SenseBoil: funzione Bridge : permette di collegare due zone di cottura per crearne una più grande allo scopo di utilizzare pentole più grandi;

: permette di collegare due zone di cottura per crearne una più grande allo scopo di utilizzare pentole più grandi; funzione PowerSlide : è in grado di attivare tre livelli di temperatura preimpostati (alta, media, bassa) al fine di passare la padella dalla zona più calda a quella più fredda senza necessariamente dover gestire manualmente la potenza;

: è in grado di attivare tre livelli di temperatura preimpostati (alta, media, bassa) al fine di passare la padella dalla zona più calda a quella più fredda senza necessariamente dover gestire manualmente la potenza; tecnologia Hob2Hood : grazie alla connessione Wireless integrata, questa tecnologia permette di collegare la cappa al piano cottura regolandola automaticamente rilevando l’intensità di utilizzo del piano, garantendo un’ambiente sempre fresco e privo di odori;

: grazie alla connessione Wireless integrata, questa tecnologia permette di collegare la cappa al piano cottura regolandola automaticamente rilevando l’intensità di utilizzo del piano, garantendo un’ambiente sempre fresco e privo di odori; 14 livelli : il piano garantisce un calore regolabile fino a 14 livelli di temperatura per un’estrema precisione di cottura;

: il piano garantisce un calore regolabile fino a 14 livelli di temperatura per un’estrema precisione di cottura; programma Stop+Go : le pietanze non si raffreddano perché le zone cottura interessate vengono direttamente portate al livello di “mantenimento in caldo”;

: le pietanze non si raffreddano perché le zone cottura interessate vengono direttamente portate al livello di “mantenimento in caldo”; funzione SenseBoil : utile per tenere sotto controllo i consumi energetici e per fare risparmiare tempo. Inoltre, regolando l’assorbimento di energia da 1,5 kW a 7,2 kW si ottengono elevate performance e al tempo stesso risparmio energetico;

: utile per tenere sotto controllo i consumi energetici e per fare risparmiare tempo. Inoltre, regolando l’assorbimento di energia da 1,5 kW a 7,2 kW si ottengono elevate performance e al tempo stesso risparmio energetico; Prezzo di vendita 900 euro circa.

Alpes Inox: nuovi piani cottura ad induzione ribaltabili

I nuovi piani cottura ribaltabili ad induzione di Alpes si caratterizzano per la particolarità di utilizzo essendo soluzioni da appoggio e non da incasso nel piano.

In primis, non richiedono il foro per l’incasso, permettendo, data la loro caratteristica di essere imperniati lungo un lato corto, di poter essere ribaltati e sollevati per poter utilizzare la parte di piano sottostante oltre che per la preparazione dei cibi, anche per un eventuale inserimento di forno al di sotto.

Il pannello è nero in vetroceramica, bordato con finitura in acciaio inox al nichelcromo 19/10 e al di sotto di ogni zona cottura è presente una bobina ad induzione che induce una corrente che genera il calore direttamente sul fondopentola, limitando le dispersioni di calore e gli sprechi energetici con una massima efficienza di cottura e riduzione dei tempi.

Caratteristiche del piano ad induzione ribaltabile Alpes Inox: funzione di rilevazione pentola : quando vengono appoggiate una padella o una pentola adatte, l’induzione elettronica rileva la presenza delle stoviglie;

: quando vengono appoggiate una padella o una pentola adatte, l’induzione elettronica rileva la presenza delle stoviglie; indicazione di calore residuo : è una indicazione di sicurezza che si visualizza sul display, al fine di indicare le zone di cottura ancora calde anche dopo spente, pericolose per eventuali scottature;

: è una indicazione di sicurezza che si visualizza sul display, al fine di indicare le zone di cottura ancora calde anche dopo spente, pericolose per eventuali scottature; potenza massima assorbimento : 2300 W;

: 2300 W; prezzo indicativo a partire da 1100 euro circa.

Barazza, piano cottura a induzione: ZERO 1PIDZ90N, soluzione made in Italy