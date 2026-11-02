Come scegliere pattern e colori

La scelta di pattern e colori definisce il carattere del seminato veneziano moderno. La base può essere chiara o scura, oppure assumere colori più decisi. Il disegno si sviluppa su un fondo cromatico nel quale si distribuiscono frammenti di forme, dimensioni e tonalità uguali oppure diverse. In quest'ultimo caso, le scaglie movimentano la superficie attraverso giochi di colore sofisticati.



Un pattern minuto e fitto tende a fondersi visivamente quando lo si osserva a distanza; scaglie più grandi e distanziate rendono invece leggibili i singoli dettagli. Per scegliere è quindi utile affiancare più piastrelle della stessa collezione, valutando l'effetto complessivo.



L’effetto terrazzo veneziano possiede già una forte presenza decorativa: nell’accostamento con arredi e altre superfici, è importante evitare che la sovrapposizione di motivi diversi appesantisca visivamente l’insieme.