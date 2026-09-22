Cersaie 2026 le nuove tendenze per pavimenti e rivestimenti ceramici

I colori della terra definiscono una nuova neutralità

La palette di Cersaie 2026 guarda al paesaggio e ai suoi colori meno saturi. Sabbia, calcare, grigio minerale, argilla, ocra, cotto, ruggine e tabacco sono affiancati da verde oliva, salvia e muschio. Tonalità avvolgenti che sostituiscono progressivamente il bianco assoluto e costruiscono ambienti più caldi e misurati.



Il beige non è più un colore di sottofondo, ma una base progettuale ricca di sfumature che rende più morbida la diffusione della luce. Ocra e terracotta introducono calore, mentre i bruni e i verdi profondi possono essere impiegati per creare punti focali o mettere in relazione gli interni con il paesaggio esterno. Le composizioni tono su tono diventano uno degli strumenti principali per coordinare pavimenti, pareti e arredi.



Le differenze non vengono affidate a contrasti netti, ma a variazioni di texture, opacità e temperatura cromatica. Il risultato è un ambiente continuo, equilibrato e accogliente.