Il gres secondo Marazzi: un racconto di ricerca e visione progettuale

StepWise: l'equilibrio perfetto tra sicurezza e facilità di manutenzione

StepWise è una soluzione ingegneristica che risolve il binomio tra ruvidità e sicurezza negli spazi esterni. Tradizionalmente, per rendere una piastrella antiscivolo, era necessario creare una superficie "grippante", che però risultava sgradevole al tatto e difficie da pulire.



Con StepWise questo limite viene superato. Si tratta di una trasformazione che coinvolge la scelta delle materie prime, i metodi di macinatura e le dinamiche di cottura. Quello che risulta è un materiale che, pur mantenendo un'elevata resistenza allo scivolamento certificata, si presenta sorprendentemente liscio e morbido al tatto. La capacità antiscivolo non si degrada con il calpestio o con il passare degli anni, rimanendo inalterata per tutto il ciclo di vita del pavimento.



È una tecnologia che consente di utilizzare la stessa estetica sia per gli interni che per gli esterni, garantendo massima sicurezza fuori e bellezza e praticità dentro.



Uniche20 porta il fascino delle pietre calcaree mediterranee in una versione ad alto spessore (20 mm), pensata specificamente per gli spazi esterni. L'integrazione della tecnologia è fondamentale per ottenere un pavimento con un grado di attrito elevato.