Redazione - 20 aprile 202620 aprile 2026
Il gres secondo Marazzi: un racconto di ricerca e visione progettuale
Sempre più realistico il gres porcellanato firmato Marazzi si adatta ad ogni contesto con un carattere distintivo, ricreando effetti di qualsiasi tipo.
Redazione - 20 aprile 202620 aprile 2026
Marazzi: la tecnologia ridefinisce l’estetica del gres porcellanato
Sinonimo di altissima qualità e creatività, Marazzi è un punto di riferimento nel mondo della ceramica. Il segreto di questo marchio d'eccellenza risiede in un mix perfetto tra tradizione Made in Italy, sperimentazione e ricerca estetica applicate al gres porcellanato.
Il prestigio del brand è il risultato di una visione strategica basata su costanti investimenti e una cultura industriale d’avanguardia. I pavimenti e rivestimenti firmati Marazzi sono protagonisti dell’interior design per bellezza e performance tecniche, grazie alle intuizioni di un’azienda riconosciuta a livello globale.
Con la tecnologia 3D Ink applicata al gres la precisione è nei dettagli
La tecnologia 3D Ink rende la superficie della piastrella più realistica dal punto di vista materico. Attraverso un sistema di stampa digitale ad alta definizione applicato al gres si introducono rilievi e imperfezioni, ricreando gli effetti estetici e i dettagli autentici di qualsiasi materiale naturale.
Questo processo regala giochi tridimensionali capaci di valorizzare l’ambiente e creare una sensazione di profondità visiva, enfatizzando la bellezza di contesti moderni o classici contemporanei.
Il fascino intramontabile della pietra romana si esprime al meglio nella collezione Mystone Tivoli. Il gres porcellanato la imita con una resa visiva di altissima qualità.
Zero Glossy: ricerca sugli smalti e controllo della riflessione della luce
Marazzi lavora in modo approfondito anche sulla composizione degli smalti, elementi chiave per determinare la resa finale della superficie.
La tecnologia Zero Glossy si concentra sul controllo della luce, della profondità cromatica e della reazione della superficie agli stimoli visivi, con l’obiettivo di ottenere un aspetto sempre più vicino a quello del materiale vero.
Questo approccio è evidente nella collezione Oltre, dove il gres interpreta il legno con estrema naturalezza. Le superfici risultano visivamente dinamiche, con particolari che contribuiscono a evitare l’effetto uniforme. Il risultato è un’estetica capace di dialogare con l’architettura contemporanea in modo discreto ma incisivo.
Sublime Sync: la tecnologia digitale che allinea grafica e superficie
Sublime Sync introduce un livello di controllo più avanzato tra stampa digitale e materia, intervenendo direttamente nel processo di applicazione della grafica.
Durante la produzione dei sistemi ottici guidano la stampa ad alta definizione, ottimizzando la grafica e il grado di lucentezza e opacità degli smalti. In questo modo il disegno non è applicato in modo standardizzato ma calibrato. La corrispondenza è estremamente accurata e rende l’intera superficie del pavimento e rivestimento più veritiero nella percezione complessiva.
Nella collezione Mystone Travertino, la tecnologia Sublime Sync rende credibile uno dei materiali più complessi da reinterpretare con il materiale ceramico: il travertino. Il disegno e la texture si adattano perfettamente alla struttura, aggiungendo profondità e un realismo che non teme confronti.
BodyPlus: lo studio della materia prima e il cambio di consistenza dell’impasto
BodyPlus rappresenta un’evoluzione nella composizione del gres porcellanato che lavora direttamente sull’impasto. Le miscele utilizzano materie prime naturalmente colorate, aggiungendo piccolissimo ciottoli, graniglie e scaglie attentamente selezionate per donare al prodotto finale un aspetto coerente con il materiale naturale.
Questo approccio assicura una notevole resa estetica: l'effetto finale è un gres porcellanato dall’aspetto autentico, con una qualità materica impensabile fino a qualche anno fa.
La collezione Cementum di Marazzi reinterpreta il vero cemento utilizzando la tecnologia BodyPlus, con aggiunte materiche in massa per simularne al meglio l'aspetto.
High Performance: prestazioni tecniche elevate per pavimenti e rivestimenti
High Performance è il tratto che caratterizza la produzione di Marazzi, volta a migliorare le prestazioni tecniche del gres porcellanato.
Riguarda la qualità del materiale per pavimenti e rivestimenti, che deve essere resistente e affidabile, anche nelle zone ad alto traffico. Attraverso un controllo avanzato dei processi produttivi e delle materie prime, il gres ottenuto risulta più compatto, resistente all’usura, agli urti e agli agenti atmosferici nelle versioni per esterni. È una superficie che mantiene nel tempo le proprie caratteristiche, sia dal punto di vista tecnico che visivo, rispondendo con affidabilità anche in contesti esterni vissuti intensamente.
Mystone Pietra Ligure di Marazzi è la sintesi perfetta tra eleganza e ingegneria moderna. I processi Hight Performance con cui è realizzata la rendono un materiale ceramico progettato per resistere a sollecitazioni estreme.
Puro Marazzi Antibacterial: di cosa si tratta
Puro Marazzi Antibacterial è una vera rivoluzione per l'igiene applicata superfici in gres. In pratica, durante il processo di produzione, all'interno del materiale ceramico viene incorporato un trattamento a base di ioni d'argento che agisce come uno scudo invisibile. Intervengono sul metabolismo di batteri e funghi, bloccandone la riproduzione ed eliminandone fino al 99,9%.
L'aspetto più innovativo è che questa protezione non si riduce con l'usura o i lavaggi, ma resta efficace per tutta la durata del prodotto. Scegliere una superficie di questo tipo significa vivere in un ambiente più sano, garantendo un'igiene profonda con zero fatica.
Marble Look di Marazzi, parte della collezione The Top, è il massimo dell'eleganza e grazie alla tecnologia Puro Marazzi Antibacterial diventa sinonimo di pulizia e salute.
StepWise: l'equilibrio perfetto tra sicurezza e facilità di manutenzione
StepWise è una soluzione ingegneristica che risolve il binomio tra ruvidità e sicurezza negli spazi esterni. Tradizionalmente, per rendere una piastrella antiscivolo, era necessario creare una superficie "grippante", che però risultava sgradevole al tatto e difficie da pulire.
Con StepWise questo limite viene superato. Si tratta di una trasformazione che coinvolge la scelta delle materie prime, i metodi di macinatura e le dinamiche di cottura. Quello che risulta è un materiale che, pur mantenendo un'elevata resistenza allo scivolamento certificata, si presenta sorprendentemente liscio e morbido al tatto. La capacità antiscivolo non si degrada con il calpestio o con il passare degli anni, rimanendo inalterata per tutto il ciclo di vita del pavimento.
È una tecnologia che consente di utilizzare la stessa estetica sia per gli interni che per gli esterni, garantendo massima sicurezza fuori e bellezza e praticità dentro.
Uniche20 porta il fascino delle pietre calcaree mediterranee in una versione ad alto spessore (20 mm), pensata specificamente per gli spazi esterni. L'integrazione della tecnologia è fondamentale per ottenere un pavimento con un grado di attrito elevato.
Gres porcellanato firmato Marazzi: FAQ
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Quali sono i vantaggi principali del gres porcellanato Marazzi per i rivestimenti?Il gres porcellanato Marazzi offre una straordinaria versatilità progettuale, unendo estetica raffinata e prestazioni tecniche eccellenti. Grazie a processi produttivi all'avanguardia, queste superfici garantiscono resistenza, impermeabilità e una resa visiva superiore. Su Arredamento.it è possibile approfondire come la visione del brand trasformi la materia ceramica in soluzioni d'arredo moderne e funzionali per ogni spazio.
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In cosa consiste la tecnologia 3D Ink applicata alle collezioni Marazzi?La tecnologia 3D Ink rappresenta l'evoluzione digitale di Marazzi, permettendo un match perfetto tra grafiche e strutture tridimensionali. Questo sistema avanzato combina riconoscimento ottico e precisione di stampa, conferendo alle piastrelle un volume e un realismo materico unico.
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Quali caratteristiche distinguono la collezione Flora di Marazzi?La collezione Flora si distingue per il suo minimalismo sofisticato, ispirato alla resina con superfici matt, morbide e setose al tatto. Caratterizzata da una palette di toni delicati e discreti, offre decori 3D e strutture che creano alchimie sognanti negli ambienti residenziali. È la scelta ideale per chi ricerca un'eleganza retro reinterpretata in chiave contemporanea.
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Come funziona la tecnologia Touch per le decorazioni ceramiche?La tecnologia Touch brevettata da Marazzi consente di realizzare decorazioni a rilievo realistiche tramite l'apporto di graniglie vetrose. Questa innovazione arricchisce la superficie con preziosi effetti lucidi e opachi, donando profondità visiva e matericità ai pattern.
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Perché scegliere il gres porcellanato per pavimenti interni ed esterni?Scegliere il gres porcellanato garantisce continuità stilistica tra indoor e outdoor grazie a tecnologie come StepWise, che assicura elevata resistenza allo scivolamento mantenendo una superficie morbida. Come evidenziato su Arredamento.it, la durabilità e la facilità di manutenzione rendono questo materiale superiore per contesti ad alto traffico, garantendo un'estetica immutabile nel tempo e una sicurezza d'uso certificata.
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Cosa si intende per tecnologia antibatterica Puro Marazzi Antibacterial?Puro Marazzi Antibacterial è l'innovativa tecnologia agli ioni d'argento che elimina fino al 99,9% di batteri e altri microrganismi nocivi dalle superfici ceramiche. Integrata nel processo produttivo, questa protezione rimane attiva costantemente in ogni condizione di luce, garantendo un'igiene profonda.
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Quali sono le tendenze attuali per il design del bagno moderno?Il design moderno punta su un minimalismo tecnologico dove i materiali diventano protagonisti. L'integrazione di grandi lastre effetto marmo, legno o cemento e spessori ridotti permette di creare superfici continue e scenografiche.