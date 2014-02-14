Come scegliere la serra da giardino

Misure, forma e spazio: valutare l'ingombro

Se stai pensando a come progettare un giardino, prima di acquistare una serra è importante valutare con precisione lo spazio disponibile. Una regola generale è lasciare almeno 60-80 centimetri di spazio libero lungo i lati e sul retro per permettere la circolazione dell'aria e l'accesso per la manutenzione.



Le serre domestiche standard variano solitamente da 1,5 metri quadrati per le piccole serre da balcone a 10-20 metri quadrati per le strutture da giardino più grandi. È essenziale considerare l'altezza: una serra alta permette di coltivare piante arbustive o rampicanti e facilita la ventilazione verticale, mentre una serra bassa è più adatta a ortaggi da raccolto rapido. Inoltre, bisogna verificare le normative locali per eventuali permessi di costruzione, specialmente per strutture di grandi dimensioni o fisse. La forma della serra influisce sulla distribuzione della luce: i modelli con tetti inclinati disperdono meglio la pioggia e la neve.



Valutare l'orientamento è altrettanto importante: una serra esposta a sud riceve la massima luce solare, ideale per il freddo invernale, ma potrebbe surriscaldarsi d'estate senza un'adeguata ventilazione. Pianificare lo spazio interno con ripiani e percorsi è vitale per massimizzare la produttività senza creare caos.