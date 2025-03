Set tavoli e sedie da giardino

Come scegliere i materiali per tavoli e sedie da esterni

Nel contesto outdoor è essenziale optare per materiali che non temono gli agenti atmosferici e la salsedine. Le essenze naturali più adatte per ambienti moderni sono il teak e l'acacia. Necessitano di pulizia e cure regolari per mantenere la loro bellezza nel tempo.

Tra i metalli l'alluminio e l'acciaio inox sono i più utilizzati grazie alla loro resistenza e facilità di manutenzione. I materiali plastici come il polietilene e il polipropilene sono leggeri e duraturi. Non mancano eleganti proposte in gres e pietre naturali.

La Collezione Cassina Outdoor mostra un design che sposa l'innovazione con un'anima classica. Trampoline è una sedia lounge con seduta ampia e accogliente valorizzata da un intreccio in corda.