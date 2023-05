Scopri come scegliere i tavoli per esterno

3 consigli per scegliere il tavolo per esterno senza sbagliare

Ci sono circostanze in cui non è possibile permettersi un tavolo per esterno di grandi dimensioni, in prima linea per motivi di spazio. In certi contesti, poi, dove le persone che lo utilizzano non sono più di due o le personali esigenze non richiedono grandi basi d’appoggio, è possibile optare per tavolini piccoli, dalla linea versatile e leggera, facilmente spostabili e abbinabili in diversi ambienti.



È il caso, per esempio, dei coloratissimi ed ecclettici tavolini d’appoggio Spritz e Step di Nardi, in resina e caratterizzati da una sinuosa ed essenziale base a tre razze in polipropilene fiberglass trattato anti-UV e colorato in massa e dal piano rotondo che li rendono particolarmente confortevoli ed estremamente chic.

Sono dotati di un kit che permette di ottenere due diverse altezze, a seconda del contesto in cui sono inseriti, ma anche dall’uso che s’intende fare: una versione standard con altezza di 76,5 cm (Ø 60,5 cm) e una versione mini con altezza di 40 cm (Ø 60,5 cm).

Disponibili in tantissime varietà di colori per tutti i gusti, non richiedono manutenzione a fine stagione, si montano velocemente e possono essere riposti con facilità in qualsiasi angolo della casa, adattandosi anche agli ambienti indoor.

Il piano di Step, con motivo a forellini, garantisce in più il massimo drenaggio, oltre che ad essere particolarmente decorativo.