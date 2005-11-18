Gli accessori bagno di design che completano il progetto

Accessori Bagno di Design: l'eleganza è nei dettagli

Gli accessori bagno di design sono la sintesi perfetta tra estetica e funzionalità. Non sono semplici complementi, ma vere micro-sculture studiate nei minimi dettagli per elevare la qualità della vita quotidiana. In un progetto d'arredo moderno, questi elementi hanno il compito di valorizzare l’ambiente, trasformando la routine quotidiana attraverso materiali nobili e geometrie calibrate.



La loro presenza definisce l'identità del bagno. Aggiungono ordine visivo e un lusso discreto che trasforma una stanza di servizio in una vera e propria spa domestica, dove la bellezza non è mai fine a se stessa ma al servizio del comfort. Alcuni modelli si integrano in un sistema modulare magnetico con boiserie in metallo.