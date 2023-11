Guida all'acquisto di tavolini da salotto: consigli e suggerimenti utili

Redazione - 23 aprile 2013

Come scegliere le giuste dimensioni per il tavolino da salotto

La prima cosa da fare quando si desidera acquistare il tavolino da salotto più adatto è considerare gli spazi a disposizione nel proprio soggiorno, in modo che il complemento d’arredo scelto non risulti eccessivamente ingombrante o troppo piccolo. Se si desidera posizionarlo di fronte al divano, occorre fare in modo che la sua superficie non ne superi i due terzi della lunghezza, mantenendo da esso una distanza che dovrebbe essere tra i 50 e 60 cm, per permettere un comodo passaggio e l'accesso facile agli oggetti sul suo piano di appoggio. Se preferite mantenere un aspetto più leggero e arioso nel soggiorno, potete optare per una coppia di tavolini da solotto più piccoli, creando un'armonia visiva più bilanciata nello spazio. Quando pensate a dove collocarlo, osservate anche agli altri mobili della casa, ad esempio il mobile porta TV, le dimensioni del piano non devono essere d'ostacolo al passaggio e non deve essere nemmeno troppo vicino ad altri arredi, al fine di consentire una circolazione agevole. Cattelan Italia ci propone Albert Keramik, tavolini rotondi moderni di design in ceramica, personalizzabili scegliendo tra una varietà di nuance eleganti e pregiate, con venature che ricreano un effetto marmoreo.

Qual è la giusta altezza del tavolino rispetto al divano

Per garantire il massimo comfort e poter appoggiare comodamente oggetti o bevande, è essenziale scegliere la giusta altezza dei tavolini da salotto, in modo che siano proporzionati a quella del divano: se posizionati davanti dovrebbero essere alti uguale o poco più della seduta, ma in ogni caso di almeno un paio di centimetri più bassi rispetto al suo bracciolo. Anche se vengono posizionati accanto alla seduta, anziché di fronte, è importante che seguano la stessa regola di essere leggermente più bassi del bracciolo del divano. L'altezza standard dei tavolini si aggira in media tra i 40 e i 50 cm, se si è abituati ad utilizzarli per i pasti , optare per una coppia, di cui uno leggermente più alto, potrebbe essere una scelta molto pratica e funzionale. Lago con Lean ci propone un tavolino in legno, curvato attraverso una lavorazione artigianale del legno centenario Wildwood, sostenuto da un impercettibile lastra di vetro temperato.

Tavolini trasformabili per spazi ridotti

I tavolini da salotto trasformabili sono dotati di grande versatilità e sono stati progettati appositamente per ambienti di piccole dimensioni, sono in grado di allungarsi ed alzarsi ampliando il loro piano di appoggio, possono essere utilizzati: Come piani davanti al divano , la loro altezza è in linea con quella dei modelli standard.

Come un vero e proprio tavolo all'occorrenza, regolandone l'altezza, indicativamente è sui 75 cm da trasformato, e le dimensioni del piano.

regolandone l'altezza, indicativamente è sui 75 cm da trasformato, e le dimensioni del piano. Ma anche come confortevole piano d'appoggio ad esempio per lavorare da casa. Ozzio Italia ci presenta alcuni dei suoi tavolini trasformabili: Ellis, le sue allunghe a forma di ala gli consentono di trasformarsi sia nella forma che nella funzionalità, passando da rettangolare a ovale. Jolly, che presenta un basamento incrociato in legno con finitura coordinata del piano. Su&Giu', il suo basamento incrociato, che può essere regolato a qualsiasi altezza al millimetro, si integra perfettamente con il piano allungabile a libro.

Quale forma per i tavolini da salotto