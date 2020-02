Se manca spazio ecco i tavoli da giardino pieghevoli

Redazione - 10 luglio 2017

I vantaggi dei tavoli da esterno richiudibili

Quando serve, in pochi attimi è lì, pronto per l’uso; quando non serve, in una manciata di secondi praticamente sparisce, lasciando la possibilità di utilizzare lo spazio in un altro modo: è questo il principale vantaggio offerto da un tavolo da esterno richiudibile.



Aggiungiamo che oggi la scelta relativa ai modelli, allo stile, ai materiali, ai colori e alle dimensioni volge verso l’infinito, quindi è molto facile trovare un modello adatto al proprio outdoor. I meccanismi di apertura e chiusura sono stati perfezionati col tempo e ormai è impossibile, acquistando un tavolo di qualità, correre il rischio che si inceppino, si rompano o si arrugginiscano.



In foto il bel tavolo Cordova proposto da Greenwood: misura 120x170 cm ed è realizzato in legno di acacia. Come potete intuire, è possibile acquistare anche le sedie abbinate (e a loro volta pieghevoli).

Il tavolo Arc en ciel di Emu

Emu è un’azienda italiana (la sede si trova a Marsciano in provincia di Perugia) specializzata da circa settant’anni nella produzione di arredamenti da esterno. Fra i tavoli pieghevoli presenti nel catalogo abbiamo scelto Arc en ciel: è rettangolare, in acciaio e misura 110x70 cm. C’è anche la versione 70x50 cm.



Ci piace questo tavolo perché è resistente ma al contempo leggero: pesa meno di 17 kg, si può quindi spostare con facilità. Inoltre è disponibile in molti colori diversi (per l’esattezza 18, ci si può davvero sbizzarrire) ed è adatto sia agli spazi piccoli che a quelli più ampi. Chi lo desidera può acquistare il set che comprende anche le sedie.



Questo tavolo non richiede una particolare manutenzione ma durante i mesi freddi è consigliabile conservarlo in un luogo fresco e asciutto; se ci si trova vicino al mare, buona norma è pulire le superfici ogni 3 mesi con un panno morbido e un detergente neutre e poi concludere con olio di vaselina o cera per auto.

Il tavolo Flower di Ethimo: 5 versioni

Ethimo, un’altra azienda italiana che produce arredi da esterno (la sede è in provincia di Viterbo) propone invece i tavoli da esterno pieghevoli della collezione Flower e si sceglie, per l’esattezza, fra 5 versioni: rettangolare 160x80 cm.

rotondo 60 cm.

rettangolare 55x70 cm.

quadrato 80x80 cm.

rotondo 105 cm.

Sono anch’essi in metallo e si sceglie fra 11 colori fra cui bianco, verde, lilla, grigio, arancio e rosso. Si tratta di tavoli adatti a qualsiasi situazione e qualsiasi contesto: giardini, balconi, verande, terrazze. L’azienda propone le sedie abbinate (pieghevoli o impilabili), offrendo un’ulteriore possibilità per giocare con differenti tonalità. Anche creando vivaci mix.

Il tavolo Traverse di Royal Botania

Passiamo adesso al marchio belga Royal Botania, che si colloca nella fascia alta di mercato e propone il tavolo rettangolare Traverse con struttura in alluminio verniciato e piano in legno di teak. È diverso dai modelli visti finora; è sempre pieghevole, ma a ribalta. Il designer Mathias Deferm si è ispirato all’antico e celebre tavolo inglese Gateleg, rivisitandolo in chiave moderna.



Il piano, piegato a metà, occupa poco spazio ed è adatto a due persone; le gambe si inseriscono nella cavità centrale del telaio con elegante discrezione. Esteso totalmente, invece, Traverse può accogliere fino a sei commensali: 150x85 cm sono le misure.



È anche possibile ripiegare entrambe le parti, che quindi finiscono sovrapposte. In questo caso, l’ingombro risulta a dir poco ridotto. Per quanto riguarda le parti metalliche, si sceglie fra 3 colori: bianco, nero e sabbia.

Il tavolo Springtime di Vermobil