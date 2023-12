Caratteristiche, pro e contro del top cucina in laminato

Redazione - 01 marzo 2017

Quali sono le caratteristiche del laminato

Il laminato è un materiale versatile e resistente composto da un pannello di base grezzo rivestito con più strati di carta impregnata con resine termoindurenti. I top cucina in laminato sono impermeabili, ma è importante asciugare immediatamente eventuali liquidi versati per evitare la formazione di macchie o il gonfiore del prodotto. Il materiale possiede uno strato decorativo in superficie, che può essere colorato o stampato per ottenere gli effetti cromatici desiderati, come le finiture che imitano il legno, molto richieste poiché offrono una simulazione realistica delle varie essenze lignee a prezzi più competitivi. La peculiarità del laminato sta senza dubbio nella sua capacità di riprodurre fedelmente diverse finiture o effetti, compreso l'aspetto di materiali naturali come il marmo, cemento o la pietra. Composit presenta la cucina Lounge, caratterizzata da due diverse finiture Laccato opaco Grigio Londra A36 e Ligna 4.‎0 Rovere Grey, abbinata alle maniglie a gola integrata nell’anta in finitura Titanio, con top in HPL Kanè a doppio spessore.

Ecco le diverse tipologie di top cucina in laminato

L' HPL è considerato il laminato più pregiato in quanto è prodotto sovrapponendo numerosi fogli di carta impregnati con resine termoindurenti, che vengono resi compatti tramite calore e pressione molto elevata, questo processo conferisce al laminato HPL una straordinaria resistenza , rendendolo ideale per parti soggette a forti sollecitazioni come i top cucina .

I pro e i contro di un top cucina in laminato

Tra i principali vantaggi: Il top cucina in laminato offre un ottimo rapporto qualità-prezzo .

. Il mercato offre una vasta gamma di colori e finiture, perciò può essere facilmente abbinato a qualsiasi stile di cucina, dal più moderno al più classico.

Facile da pulire, la sua superficie antistatica riduce l'accumulo di polvere. Tuttavia, la scelta del laminato presenta anche alcuni svantaggi: Non tollera bene il calore , è consigliabile sempre l'uso di poggiapentole.

, è consigliabile sempre l'uso di poggiapentole. Sensibile alla luce solare diretta, nel tempo può avvenire una modificazione del colore originale.

diretta, nel tempo può avvenire una modificazione del colore originale. Lasciare il piano a contatto con acqua stagnante potrebbe causare infiltrazioni e col tempo provocare danni irreparabili a giunture e bordature. È importante sottolineare che tali svantaggi riguardano i CPL, i laminati HPL offrono una maggiore termoresistenza, a temperature fino a 170°C, mostrando inoltre una notevole resistenza all'usura e agli agenti chimici e organici. La cucina del sistema All Around di Doimo Cucine si presenta con ante e piani di lavoro in Stratificato HPL, molto pratici e resistenti alle sollecitazioni, possono avere spessori variabili e dimensioni anche notevoli in pezzi unici.

Qualche consiglio per la manutenzione del top cucina in laminato