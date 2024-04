Scopri come scegliere il piano di lavoro della cucina perfetto per le tue esigenze

Redazione - 25 maggio 2015

Quali caratteristiche considerare nella scelta del piano di lavoro della cucina

Scegliere il piano di lavoro della cucina è un passaggio fondamentale nell'arredo della vostra casa, l'acquisto deve essere valutato in modo attento, considerando le caratteristiche dei vari materiali che il mercato offre. L’ aspetto estetico è importante per un elemento come il top cucina, che influenza notevolmente l'aspetto dell'ambiente circostante. Alcuni materiali permettono una maggiore personalizzazione, offrendo una vasta gamma di colori e finiture , per integrarsi con lo stile complessivo dell'arredo

Scopri il Fenix, per un piano di lavoro della cucina dall'aspetto vellutato

Il Fenix NTM rappresenta un'innovativa superficie di lavoro, viene realizzato sfruttando nanotecnologie e resine di ultima generazione. Caratterizzato da termoriparabilità, è in grado di rigenerarsi da eventuali micro graffi superficiali; scegliere un piano di lavoro della cucina in Fenix significa godere di una superficie piacevolmente morbida, setosa al tatto e antimpronta, offre inoltre resistenza a graffi, urti, abrasioni, strofinamenti e calore secco. La sua elevata capacità di abbattimento della carica batterica lo rende igienico, idrorepellente, antimuffa e facile da pulire. ll Fenix NTA rappresenta l'evoluzione del Fenix, conservando le sue caratteristiche distintive ma applicate alle superfici metalliche, soddisfacendo così i desideri degli amanti del metallo. LiberaMente di Scavolini ci propone un piano di lavoro, zona lavaggio con vasche integrate e ante della composizione realizzati in Fenix NTM Rosso Jaipur, adatto per realizzare un ambiente moderno e altamente funzionale.

Le elevate prestazioni del piano di lavoro della cucina in Caranto

Il Caranto Ker è una ceramica ottenuta dalla combinazione di elementi naturali e quarzi resi resistenti attraverso un processo di cottura ad altissime temperature. Grazie alla sua natura non porosa, la ceramica è altamente resistente ai batteri e ai germi. Si sconsiglia di utilizzare coltelli in ceramica direttamente sul piano per tagliare gli alimenti, presenta un'elevata resistenza agli shock termici. Il Caranto Quarz è composto per il 95% da quarzo e per il restante 5% da resine che conferiscono al materiale un'ulteriore impermeabilità. Il contatto diretto con pentole calde potrebbe causare macchie, quindi si consiglia di utilizzare un sottopentola, inoltre per evitare danni, è preferibile non tagliare direttamente sul piano di lavoro della cucina ma utilizzare un tagliere. La cucina Milano di Veneta Cucine presenta top Caranto Quartz Orione e ante a telaio in Rovere Nodoso Chiaro abbinate alle ante lisce in Laccato Opaco Bianco Bicocca. Un autentico design italiano, che affonda le radici nella tradizione e nella qualità, senza cadere negli eccessi.

L'eleganza del piano di lavoro della cucina in Corian

Scegliere un piano di lavoro della cucina in Corian significa ottenere la massima libertà espressiva nel design, unendo una preziosa funzionalità alla bellezza che perdura nel tempo. Il Corian è un materiale composito formato per un terzo da resina acrilica e per due terzi da sostanze minerali naturali, caratterizzato da una superficie non porosa che previene l'assorbimento di liquidi e impedisce la formazione di macchie. È noto anche per la sua resistenza agli urti e ai graffi; eventuali danni superficiali possono essere riparati mediante levigatura e lucidatura, restituendo al top l'aspetto originale. Dal punto di vista dell'igiene, la sua superficie non porosa rende difficile la proliferazione di batteri, una pulizia accurata lo mantiene resistente alla formazione di muffe e batteri. È consigliabile evitare l'esposizione diretta ad oggetti particolarmente caldi per preservare la superficie. Il materiale si presenta in lastre disponibili in vari spessori che possono essere lavorate, tagliate e giuntate tra loro con uno speciale adesivo, che consente di ottenere un aspetto continuo nel prodotto finito. Corian consente l'integrazione senza soluzione di continuità di lavelli e piani di lavoro, creando una superficie uniforme. La cucina Flag di Lineaquattro mostra un piano di lavoro in Corian bianco con inserto in linea nella stessa essenza rovere dell’anta.‎ Il programma prevede ampie possibilità di combinazioni, aperture, colori e finiture.‎

La bellezza e la resistenza delle pietre sinterizzate

La continua ricerca nel settore delle superfici per cucine ha portato allo sviluppo di prodotti innovativi e ad alte prestazioni, tra cui la pietra sinterizzata. Questo materiale è il risultato di una tecnologia che simula in breve tempo i processi naturali che richiedono millenni nella natura: la combinazione di alta pressione e cottura ad alta temperatura consente di trasformare ingredienti naturali come quarzo, feldspato, silicio e ossidi naturali in lastre sottili e di grandi dimensioni. La pietra sinterizzata, con le sue prestazioni ed estetica innovative, rappresenta una soluzione preziosa per coloro che desiderano scegliere un piano di lavoro della cucina inedito, facile da mantenere, resistente a germi, batteri, acidi e prodotti per la pulizia, oltre che esteticamente appagante. Grazie alla loro non porosità, alla resistenza alle macchie, alle alte temperature, agli shock termici, all'umidità, ai raggi UV, ai graffi e all'abrasione, le lastre sinterizzate garantiscono la massima sicurezza, non rilasciano sostanze nocive e sono adatte al contatto con gli alimenti. Possono essere pulite con normali sgrassatori e disinfettanti disponibili in commercio, senza compromettere le loro qualità funzionali ed estetiche. Musa Bianco Alba di Lapitec mostra tonalità di avorio arricchite da ampie e luminose venature dorate che si snodano con grazia lungo la superficie. La lucidatura a specchio, dona al materiale una luminosità che valorizza l'ambiente circostante. Lapitec è un materiale a tutta massa che può essere sottoposto a successive operazioni di rilucidatura anche dopo essere stato posato.

Scegli la praticità del piano di lavoro della cucina in laminato