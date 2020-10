Una guida completa ai materiali per il top cucina

7 cose da sapere sui top in laminato

Infinity Diagonal di Stosa con piano snack in laminato

Dakota è la cucina di Arrex con piano in laminato effetto legno

Cucina Adele Project di Lube con top in Laminato bianco

Quali sono i vantaggi dell’HPL

Piano con vasca integrata in acciaio rivestita in HPL

L’ HPL è la variante evoluta del classico laminato. L’acronimo sta per High Pressure Laminate, un prodotto performante ad alto spessore (10 mm) ottenuto con l’uso di alta pressione e calore. Perché sceglierlo?

Scopri l'innovazione dei piani in Fenix

Unit di Cesar con top in Fenix Rosso Jaipur

Nell’immagine isola operativa con ante e piano in Fenix Rosso Jaipur con lavello integrato (modello Unit di Cesar ).

Il Fenix NTM® è un materiale innovativo molto ricercato, caratterizzato per buona parte da strati di carta impregnati con resine di nuova generazione, sottoposto a calore e pressione e ottenuto con l’uso di nanotecnologie. Questi i suoi innumerevoli vantaggi :

Tutto quello che c’è da sapere sul Corian

Top con vasca integrata in Corian

Modello in Corian G180 di TM Italia Cucine

Top cucina in Corian DuPont

Vorresti progettare la tua cucina con un top in Corian ma non sai se ne vale la pena? Ecco perché scegliere questo materiale:

Tutti i perché del piano in quarzo

Piano in quarzo di Okite dal forte spessore

Tra i diversi produttori ricordiamo l’italiana Okite , che realizza lastre di dimensione tipo 306x140 cm dallo spessore variabile, da 1,3 sino a 3 cm. Nell’immagine mostriamo un’ambientazione del top in quarzo di Okite, dal mood moderno.

Un top in quarzo è una scelta vincente sotto tanti punti di vista, unico neo il costo, mediamente alto. Questi i plus:

Le qualità naturali di marmo e granito

Piano cucina in marmo, realizzazione Anibaldi Marmi

Potrebbe sembrare una scelta d’altri tempi, ma le pietre naturali rappresentano ancora oggi una valida opzione che ha i suoi vantaggi. Ecco spiegato il perché del successo dei top in marmo e granito :

Quello che non ti aspetti dai top di gres

The Top Kitchen: grandi lastre in gres porcellanato firmate Marazzi - effetto marmo Marble Look Capraia

Quando parliamo di piani in gres porcellanato per cucina parliamo di grandi lastre.

Questi i 5 motivi per cui vengono scelti:

la ceramica tecnica ha un grande vantaggio rispetto ai materiali che abbiamo visto sopra: è resistente agli shock termici e all’alto calore. Non teme pentole bollenti dunque;

non è porosa ma compatta, altamente igienica e antibatterica, impermeabile ai liquidi, resistente agli oli e agli attacchi chimici, è ideale per gli alimenti quindi. La pulizia è davvero semplice, realizzabile con qualsiasi detergente;

la resistenza meccanica è molto alta, ma da temere sono le cadute dei corpi contundenti che possono creare scheggiature;

la versatilità estetica è decisamente notevole. Con l’ausilio di nuove tecniche di stampaggio, oggi il gres può assumere qualsiasi finitura e può interpretare materiali naturali in modo sorprendentemente realistico. Amplia è la scelta anche in tema dimensionale. La personalizzazione è assicurata. Con lo stesso materiale possono poi essere ideati altri elementi della cucina come lavelli, mensole, paraschizzi e ante;

il costo d’acquisto è elevato se paragonato a quello di altri materiali, ma il rapporto qualità prezzo è tangibile. Si tratta di un prodotto performante, pensato per cucine di design.

In foto la linea The Top Kitchen di Marazzi. Le lastre hanno dimensioni 160x320 cm, non sono deformabili e rimangono inalterate nel colore.