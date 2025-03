Quale forma scegliere in base alla collocazione

La vasca da bagno con idromassaggio può essere installata a centro stanza oppure a parete. Offrono strutture da incasso o pannellabili. In un bagno di medie dimensioni potrai optare per una forma rettangolare. Gli spazi più grandi possono ospitare lontano dalle pareti modelli quadrati, ovali o rotondi. Le versioni angolari sono ideali per stanze piccole.

Una classica vasca rettangolare misura generalmente 175 x 70 cm e si adatta facilmente alla maggior parte degli ambienti.

Con Paiova 5 Duravit ci mostra una vasca angolare con sistema idromassaggio dalla geometria interessante.