Idee e consigli sulla scelta dei vasi per fiori

Redazione - 14 marzo 2013

Scegliere il vaso per fiori in base allo stile della casa

Anche i vasi per fiori hanno un loro stile, scopri quale si integra meglio in base al tuo arredamento: moderno, rustico, classico, industriale e altro ancora, crea composizioni bilanciate tra di loro, o mettile in contrasto con gli altri elementi decorativi presenti in casa, per aggiungere un tocco di originalità. Il complemento di arredo semplice e raffinato si adatta in modo armonioso a qualsiasi stile decorativo, i vasi da fiori di design invece vanno oltre la loro funzione di semplici contenitori, trasformandosi in vere e proprie opere d'arte, sono concepiti con cura e attenzione ai dettagli, sia nell'uso di materiali pregiati, sia nella ricerca di soluzioni estetiche straordinarie. La scelta sbagliata non solo può ridurre l'effetto estetico della pianta, ma può anche creare un elemento di discontinuità all'interno della stanza, questi elementi d'arredo possono davvero fare la differenza nella definizione di un ambiente accogliente e personalizzato. Cassina ripropone i vasi Cross, che impiegano una raffinata lavorazione manuale del vetro soffiato.‎ La caratteristica forma a croce si tinge di cromie scelte per esaltare i colori dei fiori: vetro extra-chiaro, verde mela, pervinca e acqua.‎

Materiali, forme e colori dei vasi per fiori

I vasi per fiori sono elementi decorativi di grande impatto, si declinano in una vasta gamma di materiali tra i quali spiccano: Ceramica : in versione smaltata, lucida od opaca, viene largamente utilizzata per l’ arredo da interni: basta un panno bagnato per rimuovere sporco o polvere e farla tornare come nuova.

: in versione smaltata, lucida od opaca, viene largamente utilizzata per arredo da interni: basta un panno bagnato per rimuovere sporco o polvere e farla tornare come nuova. Vetro : materiale versatile, è in grado di mettere in risalto ogni elemento che lo circonda, ideale anche negli ambienti più piccoli, la sua luminosità crea punti focali che attraggono l'attenzione.

: materiale versatile, è in grado di mettere in risalto ogni elemento che lo circonda, ideale anche negli ambienti più piccoli, la sua luminosità crea punti focali che attraggono l'attenzione. Metallo : si adatta perfettamente a uno stile più moderno, può arricchire mensole e mobili grazie a colori intensi e solidi.

: si adatta perfettamente a uno stile più moderno, può arricchire mensole e mobili grazie a colori intensi e solidi. Pietra: composto originale e contemporaneo, grazie alle sue tonalità neutre conferisce raffinatezza alla stanza. Le forme dei contenitori variano da quelle più alte, strette e lunghe, ideali per esaltare fiori con steli lunghi, a quelle basse e tonde, perfette per fiori a cespuglio. La scelta del colore può influenzare notevolmente l'effetto finale: un complemento trasparente permette di far risaltare la bellezza naturale dei fiori, mentre uno colorato può creare un interessante contrasto o armonia con i colori dei fiori stessi e dell'ambiente che lo ospita. La collezione Mono, di Salvatori, si compone di una serie di vasi mono fiore in diverse pietre e colori.‎ Scultorei e contemporanei, dalle forme arrotondate e piacevolmente semplici, sono un complemento versatile per qualsiasi progetto d’arredo.‎ Water Illusion di Poltrona Frau è lavorato interamente a mano in Italia, utilizzando vetro 100% riciclato, mostra una superficie liscia ma con increspature interne che le conferiscono una texture “mossa”, come l’acqua.‎ Mutina ci presenta Rombini Vases, i vasi che compongono la collezione sono realizzati interamente a mano e disponibili in diverse versioni, alcune in tinta unita, altre multicolore.‎

Idee originali per vasi per fiori fai da te

Se vuoi dare nuova vita ad oggetti che altrimenti finirebbero buttati, puoi riciclare in modo creativo e realizzare vasi per fiori davvero unici. Puoi utilizzare oggetti impensabili come bottiglie di vetro o di plastica che si trasformano, se dipinti con colori acrilici vivaci o con delle vernici spray. Una teiera decorata può trasformarsi in un vaso unico ed originale, utilizzando pitture per ceramica o stencil. I contenitori di metallo che si hanno già in casa, come vecchie lattine di conserva oppure del caffè, sono un supporto ideale per i fiori. Per donare alla tua tavola un tocco primaverile, opta per un decanter in vetro, che riempirai con il fiore che preferisci, oppure utilizza dei thermos decorati. Con un po' di fantasia, puoi trasformare questi oggetti in prodotti originali ed ecologici, basta pulirli e decorarli a tuo piacimento, in questo modo puoi creare pezzi personalizzati, contribuendo al recupero e al riutilizzo creativo degli oggetti.

Cosa mettere nei vasi al posto dei fiori