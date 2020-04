Breve guida all'acquisto del ventilatore a colonna

Redazione - 28 febbraio 2016

Vademecum per la scelta del ventilatore

Il ventilatore non passerà mai di moda e non teme la concorrenza dei condizionatori. Perché è completamente diverso rispetto a questi ultimi, quindi del tutto differente è anche l’utenza. Non costa molto, non mette in circolazione aria refrigerata ma semplicemente la “sposta”, dando però sollievo ed eliminando fumo e odori sgradevoli.



Ma come scegliere il ventilatore giusto? Prima di tutto bisogna stabilire se sia più adatto un modello fisso oppure mobile; nel primo caso si sceglie fra apparecchi da soffitto o da parete, nel secondo caso le opzioni sono: da terra a piantana, da tavolo o da terra a colonna.



Fattori importanti da valutare sono le dimensioni delle pale, il numero di velocità di aerazione, la portata massima, la rumorosità, l’orientabilità, la sicurezza, la stabilità. In questa sede vogliamo concentrarci sui modelli a colonna.

I vantaggi di un ventilatore a colonna

I motivi del successo dei ventilatori a colonna, definiti anche a torre? Sono diversi. Innanzi tutto risultano poco ingombranti, perché privi di pale e sviluppati in altezza. Proprio l’assenza di pale, inoltre, si traduce in un più elevato grado di silenziosità e una maggiore facilità di pulizia rispetto alle altre tipologie di ventilatori mobili.



E, sempre facendo il paragone, sono anche più potenti. Il flusso di aria viene convogliato in più direzioni e i modelli più attuali oscillano anche in senso orizzontale. In genere permettono di scegliere fra tre differenti velocità e sono dotati di timer per lo spegnimento automatico. Alcuni possono essere gestiti a distanza, tramite telecomando.



Si spostano senza alcuna fatica, anche grazie al cavo lungo. Presentano forme slanciate e moderne che si traducono in un’estetica molto gradevole: fattore, questo, di non secondaria importanza.

Ariante Tower Super di Vortice

Vortice è uno dei migliori marchi produttori di ventilatori a torre. E fra i modelli più richiesti e performanti c’è Ariante Tower Super, la cui struttura portante è composta da due colonne laterali in alluminio estruso nonché in grado di ruotare intorno al proprio asse di circa 60 gradi.



Il motore elettrico a induzione lavora a 3 differenti velocità, quindi si sceglie a seconda del momento. Questo ventilatore si può gestire tramite un telecomando a raggi infrarossi ma ci sono anche comandi a bordo macchina di tipo soft touch, collocati sulla parte superiore e protetti da un coperchio che si apre e chiude per mezzo di un sistema ammortizzato.



Un gruppo di spie luminose, presente sulla porzione superiore dell’involucro anteriore, mette in evidenza la modalità di funzionamento impostata. La portata di Ariante Tower Super è pari a 1.300 m3/h; il cavo di alimentazione in PVC è lungo 2 metri.

Pelèr 4 di Olimpia Splendid

Un altro apparecchio che merita attenzione si chiama Pelèr 4 e porta la firma di Olimpia Splendid. Si tratta di un ventilatore a colonna innovativo, funziona ad acqua e sulla base della cosiddetta tecnologia tangenziale, di conseguenza è caratterizzato da un ottimo rapporto misure-potenza.



In altre parole, nonostante le dimensioni ridotte, è capace di raffrescare ambienti ampi e lavora in modo davvero silenzioso (la pressione sonora è compresa tra i 37 - 45 dB (A)). Il filtro antipolvere è rimovibile e realizzato in tessuto lavabile, la portata aria massima è pari a 558 m3/h.



La capacità della tanica è invece pari a 4 litri. La funzione oscillante del flusso d’aria permette di diffondere quest’ultimo in diverse direzioni, ottenendo così risultati ottimali. Lo ionizzatore, inoltre, garantisce un’aria più rivitalizzata. Questo ventilatore può essere gestito tramite telecomando o il display, estremamente intuitivo.

Ventilatore a colonna VC99 di Bimar

In questa nostra carrellata non poteva mancare il marchio italiano Bimar. In particolare, vogliamo puntare i riflettori sul ventilatore a colonna VC99, le cui principali caratteristiche sono le seguenti: Corpo in plastica con maniglia integrata .

. Timer 120 minuti con posizione manuale.

con posizione manuale. Oscillazione di circa 90 gradi destra/sinistra.

destra/sinistra. Tre velocità .

. Livello sonoro: 61,4dB(A).

Colore: nero e bianco.

Si tratta inoltre di un ventilatore compatto, con altezza pari a 77 cm, larghezza e profondità pari a 24,5 cm. Non è dotato, lo facciamo presente, della funzione di spegnimento automatico. Resta però ottimo il rapporto qualità-prezzo: questo ventilatore costa infatti all’incirca 45 euro.

Il ventilatore a torre Brandson