Ventilatore a colonna silenzioso, il miglior alleato contro il caldo

Quali sono le caratteristiche di un ventilatore a colonna silenzioso

Quando l'estate è alla porte non bisogna farsi trovare impreparati, perciò un ventilatore a colonna silenzioso può diventare l'alleato perfetto per sconfiggere il grande caldo.

Riduci al minimo il rumore con il motore giusto

Il ventilatore a colonna silenzioso rappresenta una scelta irrinunciabile per godere del massimo comfort durante il sonno oppure durante le ore di lavoro in ufficio.

Le aziende leader nel settore investono costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare l'aspetto della silenziosità dei loro prodotti, assecondando la crescente richiesta di apparecchi in grado di rinfrescare gli ambienti senza disturbare la tranquillità di chi li abita.

I motori brushless con inverter integrato sono molto più silenziosi rispetto ai motori asincroni, rendendo di conseguenza più silenzioso anche l'apparecchio su cui sono installati; questo si riflette sul comfort acustico, garantendo uno spazio più accogliente e aumentando la concentrazione e la tranquillità di chi lo vive.

Beko propone il ventilatore purificatore EBA6000W, un dispositivo che si prende cura della salute purificando e rinfrescando l'aria dell'ambiente domestico, ovunque ce ne sia bisogno. Offre una brezza naturale con livelli di rumorosità contenuti tra i 37 e i 58 dBA.

Vortice presenta Ariante Tower Super, un ventilatore con meccanismo di oscillazione lungo l’asse verticale comandato da motore elettrico e base girante, per indirizzare il flusso d’aria nella direzione desiderata, con una potenza sonora di 55,2 dBA.

Hot+Cool™ Jet Focus di Dyson, si distingue per la sua capacità di dirigere il flusso d'aria in modo uniforme in tutta la stanza. Grazie a questo innovativo sistema, l'utente può godere di un potente, silenzioso e omogeneo getto d'aria, che non crea fastidiose correnti localizzate.