I nostri consigli per usare il climatizzatore senza sprecare energia

Attenzione alla classe energetica al momento dell’acquisto

Il climatizzatore consuma molto? Questo è un luogo comune. Intendiamoci: ha il suo peso sulla bolletta e non potrebbe essere altrimenti. Ma se si fanno le scelte giuste e lo si utilizza nel modo corretto, questo stesso peso si riduce in modo significativo.



Già il momento dell’acquisto è determinante, nel senso che non bisogna sottovalutare la classe energetica. Anzi, è necessario darle estrema importanza. Il consiglio è quello di considerare gli apparecchi in classe A e superiori, ovvero A+, A++ e A+++.



La spesa iniziale sarà piuttosto elevata, è vero, ma nel giro di poco tempo verrà ampiamente ammortizzata e da un certo punto in poi prevarrà un significativo risparmio. Si consideri, solo per fare un esempio, che un condizionatore in classe A+++ consuma il 40 per cento in meno rispetto a un apparecchio in classe B.



Suggeriamo inoltre di puntare sui climatizzatori dotati di tecnologia inverter, altrimenti detta “modulante”: in sintesi, consumano meno dei tradizionali modelli on/off in quanto, raggiunte le condizioni ottimali, entrano in modalità risparmio energetico e lavorano esclusivamente per mantenere le suddette. Non c’è, in altre parole, la continua alternanza di accensione e spegnimento riconducibile alle tecnologie meno evolute.