Si chiama Very Peri il colore scelto da Pantone per il 2022

Redazione - 16 dicembre 2021

Il significato del nuovo colore Pantone 2022

Il colore del 2022 è il nuovo Very Peri, un incontro tra blu e viola ravvivato da una punta di rosso che secondo Pantone rappresenta lo spirito dei tempi attuali. Una tonalità che riflette il periodo che stiamo vivendo con un importante incentivo alla voglia di rinascere, all'energia, alla riflessione.



La forza del rosso è unita alla pacata tonalità del blu, per riflettere un momento di cambiamenti e trasformazioni dall'isolamento della pandemia ad un futuro ricco di novità. Inoltre il Very Peri riflette, nella visione di Pantone, una fusione tra mondo reale e digitale con un colore dedicato al coraggio della creatività.



Totalmente nuovo, il suo punto di partenza è stato la famiglia dei blu, più precisamente un blu pervinca che dagli anni 70 veniva utilizzato come colore ufficiale ad utilizzo industriale. Una cromia che trasmette familiarità, comfort, sicurezza e gradimento con un senso di freschezza ed una spinta verso il futuro: lo troveremo nella moda, nel disegno industriale, nel design di interni e nella cosmetica.

Come è stato scelto da Pantone

Da dove nascono le combinazioni che Pantone utilizza per dare vita ai suoi Color of the Year? Scopriamo insieme come l'azienda leader del colore traduca esigenze e istantanee in tonalità cromatiche capaci di prendere il sopravvento in ambito design, moda, arredamento e molto altro.



Leatrice Eiseman, Executive director del Pantone Color Institute, illustra come interpretare le sensazioni per trasformarle in colore. Un team di professionisti, creativi e analisti di tendenze, designer e architetti hanno analizzato e studiato queste esigenze al fine di garantire il passaggio da emozioni a cromia.



Ad esempio nel caso del Very Peri, il punto di partenza è stato la famiglia dei blu: Il blu pervinca era il colore ideale da cui partire, con i suoi toni di celeste e violetto desaturati. Comfort, familiarità e sicurezza sono le sensazioni che trasmette questo nuovo colore: il sottotono viola-rosso invece è stato impiegato per donare un senso di freschezza e spinta vitale verso il futuro.

Very peri e le nuove tendenze del design di interni

La nuova nuance Veri Pery a breve diventerà la protagonista delle nostre case, data la sua versatilità potrà essere utilizzata in diversi modi. Pareti del living, cameretta o corridoio: grazie al tono di blu pervinca è un colore in grado di stimolare la creatività e al tempo stesso la riflessione.



Ideale se impiegata per arricchire ambienti scandinavi, eclettici minimali, con l'inserimento di complementi e arredi di design capaci di ravvivare lo spazio circostante. Ermetika propone a tal proposito eleganti porte filomuro e Twils poltrone raffinate in tonalità pervinca che accostate a complementi ed arredi sapranno accogliere e abbracciare questa nuova tonalità al fine di rendere gli spazi eleganti e di classe con un tocco di brio.



Come possiamo vedere nella gallery, Fir Italia propone soluzioni estetiche dal design innovativo in tonalità blu pervinca per rubinetti ed accessori mentre Abet Laminati nella sua collezione colors include una palette con tonalità dal lilla al blu, per dare vita a composizioni ricchi di stile.

Accostamenti cromatici consigliati con Very Peri di Pantone