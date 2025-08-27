Acquista in offerta le migliori consolle per la tua casa!

Redazione - 27 agosto 202528 agosto 2025
Soluzioni salvaspazio per eccellenza le consolle arredano con gusto l'ambiente domestico, senza creare eccessivi ingombri.
Le consolle sono alleate preziose che ci regalano un piano d’appoggio in casa dove serve senza essere invadenti. Tengono in ordine chiavi, posta e quei piccoli oggetti che tendono a disperdersi creando disordine.
Nella zona ingresso accolgono i nostri ospiti con eleganza. In un living cucina soggiorno possono essere collocate a parete oppure dietro il divano per delimitare visivamente la separazione fra le due aree funzionali.
La scelta tra un modello fisso oppure allungabile dipende dalle nostre esigenze. Il primo è perfetto quando la funzione è principalmente decorativa. La seconda versione offre l'opportunità di ospitare amici all’occorrenza, trasformandosi in un vero e proprio tavolo da pranzo.
La consolle Genesi di Altacom ha una struttura portante in metallo e piano in legno, nobilitato, effetto malta oppure ceramica. È disponibile nella versione allungabile.
Il legno dona all'ambiente un tocco di calore, mettendo in luce la tonalità delle diverse essenze e le loro venature autentiche. È una scelta trasversale che arreda ogni ambiente con discrezione regalando carattere e personalità.
È realizzata con piano in massello di Noce canaletto la consolle Stratos di Cattelan Italia. La struttura in acciaio verniciato goffrato titanio disegna una base scultorea fatta di piani inclinati che si incrociano, creando un equilibrio dinamico tra stabilità e leggerezza visiva.
Il contrasto tra la naturalezza del top dai bordi irregolari e la matericità del metallo offre un complemento d'arredo dal gusto raffinato, che cattura l'attenzione e diventa protagonista in ogni contesto.
La consolle allungabile X-File di Zamagna si caratterizza per le sue linee semplici e pulite, che si adattano perfettamente ad ambienti dallo stile minimal. È una soluzione salvaspazio che non rinuncia ad un tocco di design. All’occorrenza si apre e diventa un vero tavolo da pranzo, ideale per accogliere gli amici o lavorare con comodità.
Il sistema di apertura è dotato di un meccanismo telescopico. È semplice e immediato da utilizzare e consente di ampliare il piano in pochi gesti, aumentantone la superficie in lunghezza e profondità. Si estende attraverso una serie di allunghe, da posizionare seconda necessità.
Le gambe sono in metallo verniciato, il top e le prolunghe in melaminico. Sono superfici facili da pulire e resistenti all’uso quotidiano, pensate per durare senza chiedere troppe attenzioni.
A.I. Consolle di Kartell è stata progettata con l'aiuto dell’intelligenza artificiale che, guidata dai designer, ha ottimizzato forme e spessori. Il risultato si può apprezzare guardando le sue linee accattivanti, che usano la materia prima con creatività. Il tutto si traduce in un look essenziale, con un piano sottile sostenuto da una gamba centrale che arreda con discrezione.
È interamente realizzata in polipropilene riciclato e colorato in massa, attraverso un ciclo produttivo virtuoso che mette al primo posto la sostenibilità. La finitura è piacevole al tatto, l’ancoraggio a parete rende l’insieme leggero e sicuro. L’ingombro compatto la rende perfetta in luoghi stretti e di frequente passaggio.
Esprime le nuove tecnologie applicate alla ceramica la consolle Living di Riflessi. Il piano in lastra ceramica aggiunge valore allo spazio con riflessi preziosi e texture materiche che richiamano la bellezza del marmo naturale. Questo materiale resiste ai graffi e alle macchie. La base di grande impatto scenico in ottone spazzolato valorizza il complemento d'arredo e regala ad esso un alto valore estetico.
È un prodotto di qualità, pensato per chi desidera charme e funzione in un unico oggetto. Dialoga con ambienti e stili diversi senza imporsi, affermando giorno dopo giorno la propria personalità.
La consolle allungabile Tony di La Primavera sfoggia una struttura realizzata interamente in melamminico di alta qualità, in finitura Pembroke rovere grigio. Da chiusa è sottile e discreta. Quando serve, scorre con naturalezza e diventa un tavolo da pranzo che si estende sino a 180cm o 310cm, a seconda della versione scelta.
Il sostegno centrale bianco mantiene il piano stabile e offre un contrasto interessante che alleggerisce otticamente il mobile. Le superfici sono pensate per l’uso frequente; le sue forme sono semplici ma piacevoli alla vista e possono essere abbinate con gusto a moderne sedie in polipropilene.
Un mobile di design non è solo bello: è progettato per durare ne tempo, e nella vita reale racconta un’idea chiara attraverso proporzioni, materiali e dettagli.
Steward di Devina Nais è la consolle che entra in casa con passo sicuro. Il piano superiore e le gambe sono in legno massello di Rovere, con effetto materico oppure liscio. È trasformabile in tavolo da pranzo, con le allunghe alloggiate nello schienale. Può estendersi fino a 300 cm, ospitando 12 commensali.
Il suo fascino naturale è ricco di carattere. Non cerca l’effetto speciale a tutti i costi, ma punta all’armonia tra forma e funzione.
Una consolle in vetro lascia passare la luce e alleggerisce visimamente l'ambiente. È una scelta di stile che regala emozioni e una sensazione di ordine, senza rubare la scena agli arredi che la circondano.
Le forme curvate e raffinate della consolle Lynx di Targhet Point sono in vetro trasparente color cenere o miele. Il piano scende dolcemente sino a formare le gambe con una piega morbida, creando un pezzo unico, solido ma visivamente leggero. Le sue dimensioni sono compatte, per questo è adatta a qualsiasi spazio. L'aggiunta di uno specchio d'arredo aggiunge un tocco personale che ne esalta la presenza.
Il segreto della consolle City di Pezzani risiede nei suoi fianchi in vetro temperato con spessore 10mm, trasparenti oppure fumé, che quasi scompaiono alla vista. In questo modo il piano in laminato Ecologico sembra fluttuare, e l’insieme risulta leggero allo sguardo.
Gli oggetti sopra diventano protagonisti, una lampada, un vaso op un vassoio, mentre la struttura sembra fluttuare nell'aria. Questo modello è disponibile nella versione trasformabile, dove è in grado di assicurare il posto a tavola per 10 persone. La struttura nasconde al suo interno la guida estensibile in alluminio e due gambe pieghevoli in acciaio inox.
Capita a tutti: una cena che nasce all’ultimo momento con la lista degli amici che si allunga, e la voglia di stare comodamente insieme a raccontare storie. È proprio in queste situazioni che la consolle A3 di Ozzio può fare davvero la differenza.
È la versione big del modello A4, ed è stata progettata per trasformarsi in un tavolo capace di ospitare fino a 14 invitati. Ben 5 allunghe sono riposte nella parte centrale della gamba, pronte per essere utilizzate. Vediamo il legno di rovere come protagonista della scena, nella versione naturale o tinta.
Da chiuso, le dimensioni del tavolo consolle sono compatte: la sua lunghezza è di 75 cm mentre la profondità è di soli 40 cm.