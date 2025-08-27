Acquista in offerta le migliori consolle per la tua casa!

Scopri una consolle elegante e funzionale

La consolle allungabile X-File di Zamagna si caratterizza per le sue linee semplici e pulite, che si adattano perfettamente ad ambienti dallo stile minimal. È una soluzione salvaspazio che non rinuncia ad un tocco di design. All’occorrenza si apre e diventa un vero tavolo da pranzo, ideale per accogliere gli amici o lavorare con comodità.



Il sistema di apertura è dotato di un meccanismo telescopico. È semplice e immediato da utilizzare e consente di ampliare il piano in pochi gesti, aumentantone la superficie in lunghezza e profondità. Si estende attraverso una serie di allunghe, da posizionare seconda necessità.



Le gambe sono in metallo verniciato, il top e le prolunghe in melaminico. Sono superfici facili da pulire e resistenti all’uso quotidiano, pensate per durare senza chiedere troppe attenzioni.