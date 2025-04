Tavoli in legno allungabili, la bellezza al servizio della comodità

I tavoli in legno allungabili per la cucina

Con essenze chiare o più scure e forme diverse i tavoli in legno allungabili per cucina sono la risposta ideale per risolvere i problemi di spazio. I tavoli quadrati in legno allungabili con il loro design originale sono perfetti per arredare ambienti di medie dimensioni. Il legno crea un'elegante connessione con la natura, la versione allungabile offre al momento del bisogno dei posti extra.

Oggi tutte le geometrie offrono la possibilità di estensione: i modelli rettangolari sono tra le soluzioni più comuni, i rotondi e ovali invitano alla conversazione e alla convivialità.

Il tavolo quadrato Link di Midj misura 120 x 120 cm da chiuso, una volta aperto si estende in lunghezza a 180 cm. La struttura è in acciaio verniciato, il piano in legno impiallacciato frassino.