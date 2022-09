Complementi d'arredo indispensabili in salotto i tavolini moderni

Forme e materiali attuali per i tavolini moderni

Magma di Fiam. Tavolino da caffè con stuttura in legno e piano in vetro retroverniciato

Corner di Riflessi. Serie di tavolini con struttura in metallo e piano in cristallo o ceramica

Dove collocare un tavolino moderno in salotto

Come abbinare il tavolino moderno alla poltrona

La poltrona è un complemento di arredo molto versatile all’interno di un salotto, ma difficilmente può essere collocata in maniera isolata rispetto ad altri pezzi di arredo. L’accostamento con un tavolino può essere determinante nell’istituire una piccola zona di conversazione o un angolo relax, da destinare alla lettura. È importante identificare un filo rosso che accomuni i due elementi, sia esso una finitura particolare, un colore o un materiale, in modo che non si creino contrasti sgradevoli. Altro fattore importante da considerare per la scelta di un tavolino moderno è la corretta altezza del piano di appoggio, per evitare movimenti scomodi una volta seduti.