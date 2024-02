Arreda la zona pranzo con i tavoli salvaspazio

Scopri la comodità dei tavoli allungabili

In grado di ampliare il loro piano, allungandosi , diventano il luogo perfetto per pranzare ed ospitare amici e parenti.

I tavoli allungabili sono molto apprezzati per la loro comodità e vengono spesso utilizzati come tavoli salvaspazio per il living .

Ecco la funzionalità dei tavolini trasformabili

Quando non li utilizzi, puoi facilmente richiuderli, liberando spazio per muoverti liberamente nella tua zona living.

Alcuni modelli sono dotati di pratici vani per tenere in ordine oggetti di uso quotidiano, altri possiedono ruote a scomparsa, per spostarli agevolmente.

Un attento lavoro di progettazione e di design , permette loro di alzarsi ed estendersi in modo rapido ed intuitivo, i meccanismi di estensione regolabili consentono di adattarli in altezza , offrendoti così la possibilità di creare un'area pranzo o di lavoro in poche mosse.

I tavolini trasformabili sono la soluzione ideale come tavoli salvaspazio per il living .

Il tavolino da salotto con piano elevabile

Aprendosi, mette in mostra un vano contenitore , che può essere utilizzato per riporre telecomandi, smartphone, tablet, libri ed altri oggetti, per tenere tutto a portata di mano.

Se stai cercando soluzioni pratiche per tavoli salvaspazio per il living , i tavolini elevabili sono un'ottima scelta.

La versatilità della consolle allungabile

Le consolle allungabili sono tavoli salvaspazio per il living, una soluzione ideale per sfruttare al massimo piccoli spazi come monolocali o mini appartamenti.

Sono progettate con meccanismi telescopici in alluminio o acciaio, opportunamente nascosti all'interno della struttura.

Quando sono chiuse, possono essere posizionate all'ingresso, nel corridoio o in un angolo della casa, se appoggiate ai muri, magari combinate con uno specchio, il loro piano può essere utilizzato come mensola per vasi, fotografie od oggetti decorativi.

Grazie ai loro meccanismi, si possono trasformare facilmente e rapidamente in un tavolo vero e proprio, ideale per pranzare comodamente durante la vita di tutti i giorni oppure in occasioni speciali con amici e parenti.

Cross di Riflessi, è una consolle disponibile sia in versione fissa che allungabile, con struttura in legno frassino tinto poro aperto e piani in ceramica o cristallo specchiante.‎ Meccanismo di estensione in alluminio anodizzato.‎

La consolle allungabile rettangolare Steave di La Primavera, possiede gambe in alluminio verniciato a polveri epossidiche, con guida in alluminio e gamba centrale in metallo verniciato a polveri. Piani rivestiti in HPL o Fenix NTM.

Extra di Pacini & Cappellini presenta una consolle allungabile dotata di 3 o 4 prolunghe per ottenere misure diverse, con struttura in massello di frassino e piani placcati frassino.‎ Il meccanismo telescopico è in alluminio.‎