I nostri consigli per scegliere un tavolo consolle senza sbagliare

Pregi e difetti di una consolle allungabile

Il principale pregio della consolle allungabile? È una soluzione salvaspazio. Quando è chiusa, il suo ingombro è davvero ridotto, raramente si supera il mezzo metro di lunghezza; funge da comodo piano di appoggio. Quando è aperta, invece, si trasforma in un tavolo capace di accogliere anche 8-10 persone oppure in un pratico scrittoio.



Inoltre la si può collocare ovunque: fino a qualche tempo fa era “riservata” all’ingresso, adesso è molto facile trovare modelli perfetti per il living e persino per la camera da letto. La scelta è vastissima e questo è un altro grande pregio.



Proprio la vasta scelta, inoltre, si traduce in un elevato grado di versatilità: ci sono consolle per tutti i gusti, è proprio il caso di dirlo. Difetti? Uno solo, sostanzialmente. Se non si acquista una consolle con prolunga di qualità, una volta tramutata in tavolo tende a risultare poco stabile.



Nelle foto 3 modelli non solo belli ma anche affidabili: Minisoffio di Pianca, dotata di 2 allunghe a scomparsa (da 45 cm ciascuna); Brooklyn di Devina Nais, che raggiunge addirittura i 3 metri di lunghezza; Flap di Ozzio Italia, nel cui piano sono incorporate ben 3 prolunghe.