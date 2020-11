Perché acquistare e dove collocare un tavolo consolle in casa

Consolle fisse o allungabili? quale scegliere

Per scegliere se inserire in casa una consolle fissa oppure allungabile è fondamentale valutare quale sia l’utilizzo che sene deve fare. Quella fissa è utilissima in uno spazio ingresso come mobile d’appoggio oppure anche nello spazio living addossata ad una parete, mentre quella allungabile invece si presta per essere utilizzata come tavolo nel caso di ospiti in cucina o zona giorno.

I due arredi presentano caratteristiche e dimensioni differenti, a partire dalla possibilità delle seconde di essere implementate in termini di dimensione.

Le dimensioni delle consolle fisse si aggirano intorno ai 40 cm x 90, mentre quelle allungabili partono da questa dimensione per ingrandirsi mediante allunghe contenute sotto al piano oppure nello spazio tra le gambe o ancora nello schienale.

Una volta aperto, l’arredo steso può arrivare fino a oltre tre metri di lunghezza e contenere dai 14 ai 16 posti a tavola.

Inoltre, la particolare caratteristica di modifica dimensionale permette di renderlo versatile e multifuzionale, in base alla richiesta: esiste la possibilità di usufruire di cinque step di diversa lunghezza, in relazione della necessità di posti a tavola: