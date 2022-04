Se hai poco spazio scegli un modello di tavolo allungabile

Redazione - 20 gennaio 2018

Elementi da valutare prima dell'acquisto di un tavolo allungabile

Complemento di arredo indispensabile ed elemento centrale della zona living, il tavolo ha subito nel corso del tempo una serie di trasformazioni legate all’evoluzione degli spazi abitativi. Le qualità di un buon tavolo, infatti, non sono assolute, ma variano in base alle caratteristiche dell’ambiente nel quale si inserisce. I tavoli allungabili, soluzioni versatili e salvaspazio, risultano particolarmente adatti alle metrature limitate tipiche degli appartamenti odierni. Alcuni aspetti da valutare prima di acquistarne uno sono: Collocazione : il contesto di inserimento influisce in maniera significativa sulle caratteristiche del tavolo, sia in termini di stile che di forma e dimensioni;

: il contesto di inserimento influisce in maniera significativa sulle caratteristiche del tavolo, sia in termini di stile che di forma e dimensioni; Dimensioni : da chiuso un tavolo per quattro persone dovrebbe misurare almeno 120 cm x 80 cm;

: da chiuso un tavolo per quattro persone dovrebbe misurare almeno 120 cm x 80 cm; Meccanismo di apertura: il più pratico e diffuso è quello a scorrimento su guide, ma esistono anche sistemi di apertura a libro.

Quale forma scegliere per il tavolo allungabile

Per scegliere la forma del tavolo allungabile è importante considerare, oltre alle proprie esigenze funzionali, le caratteristiche dell’ambiente in cui esso andrà a inserirsi, a partire dalla forma della stanza di destinazione. Se lo spazio a disposizione è lungo e stretto, è preferibile optare per tavoli rettangolari, che di norma funzionano molto bene nelle stanze di grandi dimensioni. I tavoli ellittici, apprezzati per le loro linee morbide ed eleganti, sono un’ottima alternativa ai tavoli rettangolari.



Per gli spazi di forma quadrata sono invece da prediligere tavoli quadrati o rotondi. Al posto della classica posizione parallela al perimetro della stanza, si può considerare di ruotare i tavoli quadrati di 45° rispetto alle pareti, in modo da ottenere maggiore spazio per le sedie. I tavoli rotondi comportano un ingombro maggiore rispetto a quelli quadrati di dimensioni analoghe, ma grazie all’assenza di spigoli permettono di far sedere più persone.

Tre modelli di tavoli rotondi allungabili

Abbiamo selezionato per voi tre modelli di tavoli rotondi allungabili. Il primo è il tavolo Tivoli di Calligaris, che si distingue per l’originale design del basamento metallico, caratterizzato da un particolare gioco di incroci. Il piano, disponibile in vetro o ceramica, è dotato di una pratica allunga centrale a scomparsa.

Vi proponiamo poi il tavolo Big Round di Ozzio Italia, che dispone di un meccanismo di apertura brevettato, basato su una perfetta sovrapposizione di incastri. I tratti caratteristici di questo modello sono la finitura in rovere vecchio, valorizzata dall’intarsio che si viene a creare a tavolo aperto, e il ricercato disegno del basamento.

Abbiamo scelto infine il tavolo Somnia Round di Naos, fornito di un sistema di prolunghe brevettato che consente di allungare agevolmente il piano con un semplice movimento. L’elegante struttura in metallo verniciato può essere combinata con un piano in cristallo oppure in ceramica.

Il tavolo consolle allungabile, arredo jolly per soggiorno e ingresso