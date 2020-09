Lo spazio è poco in sala da pranzo? Scegli un tavolo rotondo e allungabile

Redazione - 19 novembre 2016

Gli stili possibili per un tavolo rotondo allungabile

Il tavolo rotondo bene si adatta ad ambienti moderni, contemporanei o classici.

Inoltre, nelle soluzioni allungabili permette di accogliere più commensali mantenendo e garantendo lo stile e il design dell’elemento chiuso, per poi essere riportato a fine pasto comodamente alla dimensione originale, meno ingombrante.

Esistono diverse possibilità di stili, in base al gusto e all’ambiente in cui l’arredo deve essere disposto: stile contemporaneo minimale : questa soluzione vede la presenza di linee semplici, eleganti e raffinate con piano in vetro o in legno laccati, o ancora, laminati in differenti soluzioni cromatiche;

: questa soluzione vede la presenza di linee semplici, eleganti e raffinate con piano in vetro o in legno laccati, o ancora, laminati in differenti soluzioni cromatiche; stile shabby chic : soluzioni in legno decapato bianco, dalle linee morbide e fluide, dal design elegante e ricco. In alternativa tonalità delicate quali grigio, beige o toni pastello chiari arricchiti da romantici decori floreali, per un ambiente raffinato e accogliente;

: soluzioni in legno decapato bianco, dalle linee morbide e fluide, dal design elegante e ricco. In alternativa tonalità delicate quali grigio, beige o toni pastello chiari arricchiti da romantici decori floreali, per un ambiente raffinato e accogliente; industrial style : colori freddi, nuance suggestive sono quelle che caratterizzano il tavolo rotondo allungabile nello stile industriale il più delle volte caratterizzato da acciaio, alluminio e legno grezzo . Quello in stile industrial è ideale per ambienti quali loft o soluzioni open space anche soppalcate, arricchite con giochi di contrasti che vedono sedute in acciaio dai colori forti e accesi e materiali naturali come cuoio e pelle;

: colori freddi, nuance suggestive sono quelle che caratterizzano il tavolo rotondo allungabile nello stile industriale il più delle volte caratterizzato da . Quello in stile industrial è ideale per ambienti quali loft o soluzioni open space anche soppalcate, arricchite con giochi di contrasti che vedono sedute in acciaio dai colori forti e accesi e materiali naturali come cuoio e pelle; stile vintage : retaggi di decenni passati per i tavoli in stile vintage. Finiture spazzolate per i metalli, anticate, sedute imbottite in pelle invecchiata ;

: retaggi di decenni passati per i tavoli in stile vintage. ; stile classico: linee ricche dal design elegante e glamour, toni di bianco e ampie volute e decori in stile. Il tavolo allungabile di forma circolare in questo stile si adatta alla perfezione ad ambienti intramontabili, eleganti e lussuosi .

Dove collocare un tavolo rotondo allungabile

Quando si sceglie un tavolo per la zona giorno è sempre bene preferire una soluzione adeguata in relazione allo spazio che si ha a disposizione e allo stile che si vuole riproporre.

Preferire un tavolo rotondo allungabile è una scelta che può definire differenti stili, dal più classico al più minimale in base all’elemento che si andrà a disporre sia in termini di materiali sia di cromie.

Il tavolo di forma rotonda con prolunghe interne permette di accogliere con un semplice gesto di modifica più commensali insieme rispetto al semplice statico tavolo circolare.

È importante definire dove andare a sistemare il tavolo scelto, poiché non tutti gli ambienti sono adeguati ad accogliere questa forma: sala da pranzo : quando si decide di posizionare il tavolo da pranzo circolare ampliabile in zona giorno è importante assicurarsi che si abbia sufficiente spazio affinché l’arredo mantenga la sua praticità e funzionalità anche a tavolo aperto, senza essere costretto e privato di spazio per il movimento.

In questo caso il tavolo prolungabile permette di accogliere più commensali senza ridurne la funzionalità;

: quando si decide di posizionare il tavolo da pranzo circolare ampliabile in zona giorno è importante assicurarsi che si abbia affinché l’arredo mantenga la sua anche a tavolo aperto, senza essere costretto e privato di spazio per il movimento. In questo caso il tavolo prolungabile permette di accogliere più commensali senza ridurne la funzionalità; cucina: inserire un tavolo di questo tipo all’interno di una cucina è possibile nel momento in cui lo spazio sia abbondante o l’ambiente open space . Evitare questa tipologia di tavolo laddove lo spazio risulti carente o troppo ridotto una volta aperto. Il vantaggio del tavolo in cucina sta nella comodità di poter cucinare e mangiare senza troppi spostamenti . Inoltre, una cucina spaziosa che possa accogliere una soluzione di tavolo allungabile permetterà di garantire uno spazio living più libero e dedito solo al relax.

Tavolo rotondo allungabile CUBE-A di Natisa

Cube-A di Natisa è un tavolo allungabile di forma rotonda, dal design estremamente lineare e minimale.

È un tavolo estremamente versatile che può essere inserito senza problemi in ogni ambiente, arricchendolo di stile e rendendolo funzionale e di classe, con un pizzico di originalità.

Il tavolo rotondo allungabile Cube-A di Natisa è caratterizzato da una base di supporto in metallo davvero originale, dalle linee moderne, formata da una lamiera di acciaio piegata su sè stessa, ancorata ad un piano rotondo in gres porcellanato oppure in agglomerato impiallacciato.

Il tavolo risulta legante, raffinato ed armonioso grazie alla base dal design particolare che regala movimento e dinamismo all’arredo, in associazione con una grande solidità ed estrema bellezza.

Varie possibilità cromatiche, dal colorato al bianco marmo, rendono il tavolo un elemento estremamente versatile capace di caratterizzare di stile ogni ambiente che lo accolga, oltre ad arricchire lo spazio di funzionalità grazie alla possibilità di accogliere, una volta aperto, almeno due o tre commensali in più.

Tavolo rotondo allungabile Elegance di Pacini & Cappellini

ELEGANCE di Pacini & Cappellini è un tavolo allungabile rotondo che si caratterizza per un design estremamente minimale, pulito ed essenziale.

La forma circolare permette aprendosi nella parte centrale di aggiungere fino a tre allunghe da 40 cm per poter accogliere fino a sei commensali aggiuntivi una volta aperto, arrivano ad un massimo di dodici persone.

Il tavolo è realizzato in legno impiallacciato con la base di supporto strutturata su quattro gambe dalla forma a tronco di cono in frassino massello.

Il piano e le prolunghe sono in impiallacciato in essenza di frassino e si costruiscono grazie un meccanismo telescopico di apertura in alluminio: le gambe dalla forma conica invece in massello di frassino, stabili e dal forte impatto visivo.

Tante le essenze disponibili dal tinta wengè al noce fino al laccato a poro aperto.

Il piano del tavolo è molto sottile e le gambe invece, importanti e piene dalla forma lineare e pulita: questo crea nell’arredo un piacevole contrasto di pieno e vuoto che permette di percepirne lo stile, forte e deciso.

Il tavolo allungabile di forma circolare Elegance nasce grazie all’unione delle altissime e pregiatissime lavorazioni e abilità artigiana con le più innovative tecniche industriali, per un risultato eccelso: un elemento dal design prezioso che si caratterizza di forti richiami vintage ma con uno stile senza tempo.

Tavolo rotondo allungabile DAMO-M By Piemy

Damo -M di Piemy è un tavolo rotondo allungabile, in legno che permette di passare da una soluzione circolare di 135 cm di diametro che garantisce non più di cinque posti tavola ad una importante quantità di posti a sedere per una lunghezza totale di 315 cm.

Il design essenziale ne enfatizza la forma pulita, lineare, minimale.

Il piano chiuso è caratterizzato da forma circolare e taglio netto verticale, supportato da gambe di base in legno massello di forma piramidale allungata e ribaltata.

Una volta aperto, il tavolo permette di inserire le quattro allunghe accessorie apribili mediante guide in alluminio ad alta qualità di scorrimento a movimentazione semplice e con cuscinetti che rendono all’arredo ulteriori postazioni a sedere.

Aperto, nella sua massima lunghezza di 315 cm, il tavolo dispone di due gambe estraibili che lo supportano centralmente.

In questo modo l'elemento d'arredo diventa protagonista dello spazio in tutte le sue essenze: rovere in tutte le sue finiture, dal wengè al naturale, medio, scuro,

in tutte le sue finiture, dal wengè al naturale, medio, scuro, olmo ,

, zebrano ,

, noce ,

, palissandro ,

, teak ,

, decapè ,

, laccato a poro aperto o chiuso in tutte le colorazioni richieste. Inoltre, è possibile eseguire prodotti "Fuori misura" e "Finitura a campione" per assolvere ad ogni richiesta dei clienti.

CONCERTO di Bauline, tavolo rotondo allungabile in legno

Il tavolo rotondo allungabile Concerto di Bauline è una soluzione di design molto particolare che vede la presenza di diverse soluzioni estetiche e materiche in un unico elmento di design. Disponibile in diverse essenze tra le quali: noce,

rovere,

frassino,

palissandro, si caratterizza per la sua particolare linea sinuosa e fluttuante.

Giochi di curve, particolari tagli e incastri rendono il tavolo Concerto un elemento unico, una vera e propria scultura, da vivere nel quotidiano.

Da chiuso il tavolo presenta un diametro di 140 cm e un’altezza di 76 cm.

Una volta aperto, mediante particolare sistema di guide scorrevoli in alluminio permette in un solo gesto, di garantire una lunghezza massima di 410 cm, per accogliere quanti più commensali.

Il piano si caratterizza per la particolare forma di tronco di cono rovesciato, dall’altezza di circa una decina di centimetri.

Le quattro gambe di supporto si uniscono centralmente per dare vita ad una base con una forma a quattro lati, concavi a strizione verso l’alto.

Design estremamente moderno e particolare dalle linee eccentriche capace di caratterizzare ambienti contemporanei unici e di stile.

Tavolo allungabile da pranzo rotondo in cristallo Atlante di Naos

Atlante di Naos è un tavolo allungabile da pranzo rotondo in cristallo, disegnato dal celebre studio D'Urbino Lomazzi, storici designer dello studio DDL, trio che diede vita al famoso attaccapanni Sciangai per Zanotta con Jonatan De Pas premiato con il premio Compasso d’oro.

Il tavolo Atlante si caratterizza per un piano in cristallo, trasformabile.

Quando il tavolo è chiuso, le due parti laterali della circonferenza possono essere ribaltate verso il basso grazie ad un innovativo meccanismo a doppio snodo dei bracci di supporto del piano che mediante un semplice gesto rotatorio, di abbassare o sollevare le due parti aggiuntive.

I bracci sono in alluminio pressofuso verniciato e dettagli in acciaio inox a doppio snodo.

In questo modo il tavolo si trasforma da semplice console a tavolo circolare perfetto del diametro di 140 cm oppure di 160 cm, mediante una piega delle ali di allunga di 135° verso il basso.

La base di supporto a terra e la colonna sono realizzate in acciaio verniciato o galvanizzato.

Il design è estremamente contemporaneo, con un tocco di stile hi-tech, dato dai bracci e dalla base, in metallo naturale o verniciato.

Il piano è in cristallo trasparente neutro, al fine di definirne al massimo l'eleganza e la pulizia formale.

Tavolo rotondo Tivoli di Calligaris